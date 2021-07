Heather Parisi ieri e oggi, com’era e com’è la ballerina: la trasformazione

Icona degli anni Ottanta, Heather Parisi è per molti la ballerina del piccolo schermo, assieme a Lorella Cuccarini, più amata dagli italiani. Ecco com’era al suo debutto in Tv e com’è oggi. Tutti i suoi cambiamenti

Dagli Usa in Italia

La generazione che seguiva Fantastico, il varietà della prima serata di Rai 1, che per tanti anni a partire dal 1979 ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani, lo sa bene quanto Heather Parisi fosse popolare. Nata a Los Angeles il 27 gennaio 1960 la ragazza californiana con la passione della danza, a 15 anni vola a New York per studiare con l’American Ballet, una delle compagnie di punta della danza nel mondo.

Dopo aver vinto due borse di studio arriva in Italia per una vacanza e da quel momento inizia la sua strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo, che noi tutti conosciamo.

Fu Pippo Baudo a provinarla aprendole le porte di diversi programmi Rai, tra queste Fantastico che la consacrò al successo. Disco bambina è la canzone che la piazzò al primo posto della classifica dei 45 giri più venduti. Insomma la giovane americana bionda, minuta ed energica, incantò tutti gli italiani e ancora oggi Heather Parisi ha milioni di fan che la seguono e la adorano. Ma com’è cambiata nel corso degli anni la bellissima ballerina?

LEGGI ANCHE ———–>Covid, Heather Parisi su Twitter: «Mainstream distorce i fatti in funzione delle proprie idee»

Heather Parisi ieri e oggi

Confrontando le foto del passato e quelle del presente è abbastanza intuibile che Heather Parisi non sia ricorsa a nessun intervento chirurgico come lei stessa ha sottolineato in un’ intervista di qualche tempo fa:

La mia faccia non l’ho mai cambiata. A volte mi piace, altre volte la detesto. Ma non l’ho mai tradita. La conosco troppo bene. Nella vita ci ho sempre messo la mia faccia. Qualche anno fa era diversa: aveva riso e pianto di meno, forse era più bella ma aveva meno da raccontare. Nella vita mi sono sempre data tutta, senza mezze misure. All’inizio guardavo le donne che si rifanno il corpo con disprezzo. Ora penso che la colpa non sia delle donne ma di un mondo che non ti vuole mai come sei. Se oggi a un colloquio hai un bel seno, hai più possibilità di essere assunta. Se a un provino hai un bel sedere, hai più possibilità di essere assunta. Ho la fortuna di avere un uomo che mi apprezza così come sono. Non voglio rinunciare a nessuna ruga.

LEGGI ANCHE ———–>Heather Parisi tuona su Twitter: “Raffaella Carrà? Ipocriti”

Certo, i cambiamenti naturali scaturiti dal trascorrere del tempo ci sono, ma bisogna ammettere che oggi Heather all’età di 61 è sempre una bellissima donna carica di fascino e di appeal.