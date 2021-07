Il popolo No Green Pass torna in piazza e lancia una raccolta firme [VIDEO]

Si intensifica la protesta contro i Green Pass: a Roma altre due manifestazioni. Nel pomeriggio di ieri l’avvocato Edoardo Polacco ha rilanciato la sua raccolta firme mentre dopo le 20 fiaccolate e tafferugli con la polizia.

Di nuovo in piazza il “popolo no Green Pass”, e cioè quelle cittadine e quei cittadini che si oppongono al provvedimento governativo che dal 6 agosto impedirà l’accesso ad alcuni luoghi a chi non è vaccinato. Ieri manifestazioni in tutta Italia: a Roma, a piazza del Popolo, due gli appuntamenti: nel pomeriggio il movimento nato intorno all’avvocato Edoardo Polacco, “penalista al servizio del cittadino violentato dallo Stato” ha rilanciato la sua raccolta firme contro il certificato vaccinale. È stato proprio l’avvocato Polacco a mettere a punto una serie di denunce contro Roberto Burioni, Matteo Bassetti, Ilaria Capua e il presidente dell’ordine nazionale dei medici Filippo Anelli, accusati di creare disinformazione sul Covid. “Ne stiamo preparando una anche per Draghi” ha spiegato mentre i partecipanti firmavano la petizione.

LEGGI ANCHE: G20 Napoli, tutti i dettagli sull’intesa. La Cina frena su due punti [VIDEO]

Durante la manifestazione pomeridiana erano presenti la deputata ex M5S, Sara Cunial, conosciuta per le sue posizioni no-Vax, il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari e Carlo Martelli, senatore ex Cinque Stelle, che ha voluto ribadire al megafono la similitudine tra la discriminazione degli ebrei e quella dei non vaccinati. Molte, nella piazza, le Stelle di David attaccate al petti dei manifestanti, a sottolineare la gravità della presunta discriminazione.

La serata invece ha visto i manifestanti, sempre a piazza del Popolo, inscenare una fiaccolata: presenti alcuni rappresentanti della politica: da Gianluigi Paragone a Vittorio Sgarbi, per finire ad una nutrita pattuglia di parlamentari ed europarlamentari della Lega. La presenza di membri della maggioranza di governo ha indispettito alcuni colleghi di maggioranza come ad esempio il ministro Patuanelli, che ha stigmatizzato la partecipazione dei leghisti a quella che dallo stesso ministro è stata definita una manifestazione “no vax”. Ma la Lega ha abituato a posizioni un pò ambigue, rispetto al tema: un colpo al cerchio dell’alleanza governativa, uno alla botte della pancia degli italiani.

LEGGI ANCHE: E’ stata una bella festa: ora speriamo di non pagarne il prezzo [VIDEO]

Quasi al termine della manifestazione alcuni dimostranti hanno provato a superare il cordone di Polizia e Carabinieri in direzione di via del Corso, per poi bloccare di nuovo il traffico dall’altro lato della piazza, sul Muro Torto. Qualche attimo di tensione e poi di nuovo la calma, con la piazza che si è svuotata lentamente. Manifestazioni anche a Palermo e a Milano. La protesta non si fermerà: già nel fine settimana sono previsti altri appuntamenti, anche nella capitale.