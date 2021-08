Alan Palmieri: carriera, moglie, vita privata del conduttore di Battiti Live

Da alcuni anni, durante l’estate, gli appassionati di musica possono contare sulla messa in onda di Battiti Live, durante il quale artisti italiani e internazionali si esibiscono per portare le loro canzoni nelle case di tutti gli italiani. A condurre il programma insieme a Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio, c’è anche lui, Alan Palmieri.

Ma cosa sappiamo di lui, della sua carriera e della sua vita privata? Alan è un personaggio molto riservato, ma in questo articolo troverete tutto quello che c’è da sapere su di lui.

La vita privata

Alan Palmieri è nato in Svizzera l’11 febbraio 1975. Nonostante non sia nato in Italia, il conduttore si è innamorato delle bellezze della Puglia, regione nella quale si è trasferito nei suoi primi anni di vita. Riguardo la sua vita privata, complice il suo essere molto riservato, non si sa molto. Sappiamo, tuttavia, che Alan è felicemente sposato con Caterina Costantini. Dal loro amore è nata Martina, che oggi è una splendida ragazza di sedici anni. Nel cuore del conduttore, però, sembrerebbe esserci spazio non solo per sua moglie Caterina e sua figlia Martina, ma anche per un altro piccolo membro della famiglia.

Questa foto, pubblicata sul profilo Instagram del conduttore, ritrae Alan in compagnia del suo tenero amico a quattro zampe, a cui riserva una dedica speciale: “Orizzonti diversi, unico amore”.

Leggi anche—>Mediaset pronta a rilanciare Barbara D’Urso in prima serata, per lei un nuovo reality?

Leggi anche—>Valentino Rossi, dopo il ritiro arriva il grande annuncio su Instagram: ecco di cosa si tratta

Una carriera dedicata alla musica

Come già precedentemente anticipato, Alan Palmieri è cresciuto in Puglia, ed è proprio lì che ha scoperto la sua passione per la musica. Nel periodo della gioventù, il conduttore ha iniziato a collaborare con diverse emittenti radio di successo, tra cui Rtl 102.5 e Radio 105. Ma è con Radio Norba che Alan raggiunge il successo radiofonico, ricoprendo il ruolo di speaker e conduttore.

In pochi sapranno che Battiti Live, di cui Alan è anche il direttore artistico, è andato in onda, tramite Radio Norba, per la prima volta nell’anno 2013; il programma, però, è stato trasmesso solo su alcune emittenti tv locali. L’anno successivo, nel 2014, il programma viene trasmesso su Sky ed è visibile, quindi, tramite satellite. Il vero e proprio successo, sia del programma sia di Alan a livello televisivo, arriva nel 2017, anno in cui Battiti Live viene trasmesso per la prima volta su Italia1, canale visibile a livello nazionale.

Oltre al ruolo di conduttore televisivo, Alan Palmieri continua anche a dedicarsi alla radio… e non solo. Alan, infatti, è sia il direttore artistico di Battiti Live sia di un’altra trasmissione che, negli ultimi anni, sta riscuotendo un grande successo. Sto parlando del Capodanno in musica, in onda su Canale5, programma del quale condivide anche la conduzione insieme alla bravissima Federica Panicucci.