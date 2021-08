“Doc – Nelle tue mani 2”: anticipazioni e indiscrezioni sulla nuova stagione della fiction di successo Rai

Nel 2020, complici anche le chiusure dettate dalla pandemia di Covid19, abbiamo riscoperto i piccoli piaceri della vita. Di cosa sto parlando? Di godersi una rilassante serata sul divano con la propria famiglia, ad esempio, e appassionarsi alle vicende e ai personaggi di un’avvincente serie tv. Tutto questo è stato possibile, anche grazie a Luca Argentero e a tutta la troupe che ha lavorato alla realizzazione della celebre fiction Doc – nelle tue mani.

Dopo l’enorme successo raggiunto con la prima stagione, la società di produzione televisiva e cinematografica LuxVide ha deciso di regalarci nuovi episodi, che andranno in onda non prima del 2022, nei quali potremo rivedere i dottori del Policlinico Ambrosiano alle prese con nuove avventure, ispirate anche dal periodo storico che stiamo vivendo. Ecco tutte le indiscrezioni.

Andrea Fanti alle prese con nuove battaglie

Più di otto milioni di italiani si sono lasciati conquistare e trasportare dalla storia del dottor Andrea Fanti (magistralmente interpretato dall’attore Luca Argentero), primario del reparto di medicina interna del Policlinico Ambrosiano di Milano. Non tutti sanno, forse, che la fiction in questione è ispirata a una storia vera: il reale protagonista è il dottor Pierdante Piccioni il quale, a causa di un brutto incidente d’auto, ha perduto i ricordi dei suoi ultimi dodici anni di vita riguardanti sia la carriera da primario sia la vita privata.

Nei nuovi episodi di Doc – nelle tue mani 2 vedremo Andrea Fanti impegnato a rimettere insieme i pezzi del puzzle della sua vita. In che modo? Cercando di tornare a ricoprire il ruolo di primario. Riguardo la sua vita privata, invece, Andrea continuerà a provare in tutti i modi a riconquistare la sua ex moglie, nonché direttore sanitario del Policlinico, Agnese (interpretata da Sara Lazzaro), e farà anche in modo di dissuadere la dottoressa Giulia Giordano (l’attrice Matilde Gioli) dal ritirare la domanda di trasferimento.

La pandemia all’interno della fiction

Nella nuova stagione della serie tv, per volere degli sceneggiatori, non mancheranno di certo dei riferimenti all’attuale pandemia che noi tutti stiamo attraversando. La stessa Sara Lazzaro, che nella fiction interpreta Agnese, in un’anticipazione rilasciata all’Ansa ha rivelato che tutti loro hanno sentito la responsabilità di inserire necessariamente la presenza del Covid nei nuovi episodi, il quale condurrà i protagonisti attraverso un nuovo e importante viaggio, così come è stato, nella realtà, per tutti noi.

Anche Luca Argentero ha voluto cogliere l’occasione di lanciare un messaggio a tutti gli italiani inerente alla campagna vaccinale. Ecco le parole dell’attore, rese pubbliche tramite un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di LuxVide: “Ormai mi conoscete, dico sempre quello che penso. E la verità è che il virus è ancora lì fuori. […] Vacciniamoci e vinceremo insieme”.