Allarme bomba a Washington: evacuata l’area vicino al Congresso

È allarme bomba a Washington negli Stati Uniti, l’area intorno alla Biblioteca del Congresso è stata evacuata dopo la segnalazione di un possibile ordigno esplosivo all’interno di un pickup.

L’edificio è vicino al Campidoglio e alla Corte Suprema. La polizia ha chiesto con un tweet di “stare alla larga da quest’area”. “Questa è un’indagine in corso”, si legge in un altro tweet. “Stiamo monitorando da vicino questa situazione e aggiorneremo questo account non appena avremo informazioni che possiamo rilasciare”.

Secondo quanto dichiarato dall’Ansa è stata evacuata per sicurezza anche la sede della Corte Suprema. Adnkronos ha invece riportato che, la polizia del Campidoglio avrebbe ordinato l’evacuazione dell’intero complesso del Congresso per quella che è stata definita su Twitter “un’indagine per un allarme bomba in corso”

#Washington sotto assedio della Polizia, dopo un allarme bomba scattato a #capitolhill, un uomo a bordo di un pickup che ha minacciato di farsi esplodere, #FBI sta negoziando #capitol pic.twitter.com/gmFv2b70VA — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) August 19, 2021

La polizia: “Stiamo negoziando”

Gli agenti dell’Fbi specializzati in questo tipo di crisi stanno cercando di avviare un negoziato con l’uomo che da questa mattina è fermo davanti al Congresso alla guida di un pick up che afferma essere pieno di esplosivo. Lo ha detto il capo della Us Capitol Police, Tom Manger, affermando che si sta cercando “una soluzione pacifica”. “Non sappiamo in questo momento quale sia il suo movente”, ha aggiunto.