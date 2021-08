Papa Francesco, la rivelazione sull’operazione al colon: “Un infermiere mi ha salvato la vita, è la seconda volta che mi accade”. L’intervista alla radio spagnola: “Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave”.

Risale al 4 luglio, l’intervento chirurgico a cui Papa Francesco si è sottoposto presso il Policlinico universitario. Un’operazione per un diverticolo al colon, questa, eseguita dal prof. Sergio Alfieri e dalla quale il Pontefice si è ripreso bene. Con un decorso post-operatorio durato 10 giorni, ma “regolare e soddisfacente“, il Papa ora ha ripreso le sue normali attività – sebbene alcune voci parlerebbero di possibili dimissioni imminenti proprio a seguito delle sue condizioni di salute – e ha raccontato la sua esperienza all’emittente radiofonica spagnola Cope. Nell’intervista che andrà in onda mercoledì prossimo, il Santo Padre ha rivelato alcuni dettagli delicati: “Un infermiere mi ha salvato la vita, è la seconda volta che mi accade”.

“Quando un Papa è malato, si alza un uragano di Conclave”

Emergono alcuni dettagli in merito all’operazione al colon di Papa Francesco. A raccontarli è stato il Pontefice stesso, in un’intervista per Cope, e che andrà in onda mercoledì. Alla domanda “Come sta?”, il Santo Padre risponde scherzando, con una battuta: “Sono ancora vivo“. Poi, però, prosegue e rivela: “Mi ha salvato la vita un infermiere, un uomo con molta esperienza. È la seconda volta nella mia vita che un infermiere mi salva la vita. La prima è stata nell’anno ’57”.

LEGGI ANCHE: Bassetti: “Minacciato dai no-vax, clima insostenibile. Intervenga magistratura”

Papa Francesco si riferisce alla suona italiana che, in quell’occasione, si era opposta alla decisione dei medici e cambiò la medicazione prescritta per salvarlo da una polmonite. A quei tempi, si sottolinea, il Papa era un giovane seminarista e viveva ancora in Argentina. Come viene riportato dalle anticipazioni offerte da Cope, nell’intervista si affronteranno anche le speculazioni in merito alle possibili dimissioni del Papa. Speculazioni alle quali lo stesso Bergoglio risponde: “Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave“.

LEGGI ANCHE: Tenta di uccidere la moglie con un coltello di 30 cm: lei, ferita lo disarma

Dimissioni che, nell’eventualità, non sarebbero dovute a una questione legata all’età – si ricorda che il Pontefice ha ormai 85 anni – quanto piuttosto per delle ragioni legate alle sue condizioni di salute. Ad ogni modo, nelle sue ultime apparizioni il Papa è apparso ristabilito e in buona forma, sebbene sia ancora nel periodo post-operatorio e non può restare troppo tempo in piedi. Si ricorda, inoltre, che il prossimo 12 settembre partirà per un viaggio di quattro giorni che lo porterà dapprima a Budapest, in occasione della chiusura del Congresso eucaristico internazionale, e poi in Slovacchia, per una visita pastorale.