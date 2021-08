Covid, aumento di accessi al Pronto Soccorso: Sassari corre ai ripari

Aumentano i casi di accessi al Pronto Soccorso per il Covd. L’ordine di servizio Aou di Sassari corre ai ripari.

A causa di numerosi accessi al Pronto Soccorso, l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha predisposto un ordine di servizio per ridurre il carico di lavoro delle unità operative, che negli scorsi giorni hanno registrato un elevato numero di ricoveri e una loro ripartizione tra i vari reparti internistici.

Covid, aumentano gli accessi in Pronto Soccorso: delocalizzati i pazienti in altri reparti

La decisione presa dall’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari è dovuta ricorrere a queste misure a causa dei numerosi accessi al Pronto soccorso e della temporanea chiusura della Clinica medica.

In seguito al trasferimento dei pazienti in altri reparti, è stato necessario prevedere l’impiego del personale medico e infermieristico della struttura di viale San Pietro per potenziare i reparti Covid, Malattie infettive e Terapia intensiva Covid (Pneumo Covid).

Secondo l’Azienda è prevista la possibilità di delocalizzare i pazienti in altri presidi ospedalieri, evitando di fatto la inappropriatezza nel ricovero. La possibilità è quella di ripartire i ricoveri in maniera equa tra Medicina interna, Geriatria, Patologia medica, Medicina d’urgenza e Nefrologia. La direzione sanitaria, inoltre, ha previsto la temporanea possibilità di appoggi in Lungodegenza e in Oncologia.