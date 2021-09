Uragano Ida mette in ginocchio New York: numero di vittime sale a 22

New York e New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza. Tragico il bilancio delle vittime dell’uragano al momento, sono 22.

Tragiche le immagini che arrivano da New York così come è tragico il bilancio delle vittime dell’Uragano Ida che ha messo in ginocchio la città. 22 sono, al momento, i morti. Numero che, purtroppo, sembra essere destinato a crescere. A New York non ha mai piovuto così tanto: in 60 minuti sono caduti 80,01 mm di pioggia. Sui social spopolano video e immagini da brividi: metropolitana allagata, corridoi delle abitazioni che sembrano dei veri e propri fiumi, macchine completamente sommerse.

Dichiarato lo stato di emergenza

Il Sindaco di New York, Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza e sul suo profilo Twitter scrive: «Dichiaro lo stato di emergenza a New York City. Stiamo affrontando un evento metereologico storico con pioggia da record in tutta la città, inondazioni brutali e condizioni pericolose sulle nostre strade».

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight. We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

E poi lancia l’appello a tutti i cittadini: «Se state pensando di uscire – scrive de Bill de Blasio – non fatelo. Stai lontano dalle metropolitane. Stai lontano dalle strade. Non guidate. Restate a casa». Come New York, anche il New Jersey dichiara lo stato di emergenza. Qui, sono 14 le persone rimaste vittime del maltempo. Tra questi, un uomo di 70 anni è morto annegato mentre si trovava nella sua auto insieme ad altre due persone salvate dai Vigili del Fuoco.

LEGGI ANCHE: Covid, in Spagna immunizzato il 70% della popolazione

Metropolitane allagate

I soccorsi sono a lavoro per cercare di portare in salvo più persone possibili. Proseguono, intanto, le operazioni di evacuazione dei passeggeri che si trovavano all’interno della metropolitana di New York City. Nel New Jersey tutti i collegamenti ferroviari sono stati sospesi, ad eccezione di quelli che collegano ad Atlantic City. Fermati anche i voli. L’uragano Ida ora è ora declassato a tempesta tropicale.