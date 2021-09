Il nonno di Eitan: “In aereo gridava ‘voliamo in Israele, voliamo in Israele'”

Eitan Biran è il piccolo e unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, affidato alla zia a Pavia e ‘sottratto’ a quest’ultima nei giorni scorso dal nonno Shmuel Peleg. Il nonno in uno spezzone di un’intervista che andrà in onda domani sera da tv N12, ha parlato delle reazioni del bimbo.

“In aereo Eitan non ha mai smesso di chiedere quando saremmo arrivati e gridava: ‘voliamo in Israele, voliamo in Israele“. È il racconto del nonno Shmuel Peleg alla tv N12 in un’intervista, di cui sono stati anticipati spezzoni video su twitter. L’intervista sarà trasmessa integralmente domani sera dall’emittente.

Alla domanda della giornalista quando aveva deciso quello che in Italia definiscono un rapimento, Shmuel Peleg ha replicato “credo che Eitan un giorno crescerà e dirà nonno mi ha salvato”. Ad un’altra domanda dell’intervistatrice sul perché era diventata una battaglia a spese di Eitan, il video si è fermato inquadrando Peleg.