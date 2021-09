Attacco USA a Kabul: le scuse “non bastano” dicono i sopravvissuti

Iniziano a farsi vedere le conseguenze dell’attacco usa a Kabul. I parenti addolorati delle vittime civili afghane chiedono responsabilità, così come una compensazione finanziaria per le loro perdite e il loro trasferimento.

Il giorno dopo che l’esercito USA ha ammesso che un attacco con droni sulla capitale dell’Afghanistan il mese scorso ha erroneamente ucciso 10 membri di una famiglia, compresi sette bambini, i sopravvissuti hanno detto che le scuse di Washington non erano sufficienti. Aimal Ahmadi, sua figlia di tre anni Malika è morta il 29 agosto, quando il missile Hellfire degli USA ha colpito l’auto di suo fratello maggiore. La famiglia chiede a Washington di indagare su chi ha sparato il drone nell’attacco di Kabul. “Ho perso 10 membri della mia famiglia; voglio giustizia dagli USA e da altre organizzazioni”. “Siamo persone innocenti, non abbiamo commesso alcun errore”.

Osama Bin Javaid di Al Jazeera ha visitato il sito dell’attacco. Il giornalista ha detto che i cimeli dei bambini, i loro giocattoli, si vedono ancora sparsi per terra.”I membri della famiglia ci hanno detto che stanno cercando un risarcimento dagli USA“. Vogliono giustizia per i loro familiari e, se possibile, quelli che sono rimasti in questo complesso vogliono lasciare l’Afghanistan”, ha detto.

“Qui in questo complesso, c’è morte, miseria e ricordi di coloro che sono passati, e persone che cercano di ricostruire le loro vite nel caos di quello che è l’Afghanistan e quello che è successo alle loro famiglie”. Parlando all’agenzia di stampa The Associated Press, Ahmadi ha detto che gli USA dovrebbero punire il personale militare responsabile dell’attacco.”Non ci basta dire che ci dispiace“, ha detto Ahmadi. “Gli USA dovrebbero trovare la persona che ha fatto questo”.

Attacco USA a Kabul. L’esercito poteva evitare il disastro?

Il guidatore del veicolo preso di mira, Zemerai Ahmadi, era un dipendente di lunga data di un’organizzazione umanitaria statunitense. I parenti sostengono l’assenza di prove a sostegno dell’affermazione del Pentagono che il veicolo contenesse esplosivi. Il missile ha colpito mentre l’auto stava entrando nel vialetto della famiglia e i bambini sono corsi a salutare Zemerai.

“Al momento dell’attacco, ero fiducioso che l’attacco avesse scongiurato una minaccia imminente per le nostre forze all’aeroporto. È stato un errore, e offro le mie sincere scuse”. Queste le parle del generale McKenzie.

Ahmadi, però, si continua a chiedere come la casa della sua famiglia possa essere stata scambiata per un nascondiglio dell’ISKP. “Gli Stati Uniti possono vedere dappertutto”, ha detto delle capacità dei droni americani. “Possono vedere che c’erano bambini innocenti vicino alla macchina e nella macchina. Chiunque abbia fatto questo dovrebbe essere punito”. “Non è giusto”, ha aggiunto.