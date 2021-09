Australia dice di essere stata “onesta” con la Francia: la crisi continua

L’Australia è stata “onesta e aperta” con la Francia circa le sue preoccupazioni su un accordo per i sottomarini francesi.

Questo è quanto ha detto il ministro della difesa australiano oggi, mentre un nuovo si instaura un nuovo accordo con USA e Gran Bretagna. L’Australia ha abbandonato l’accordo del 2016 con il gruppo navale francese per costruire una flotta di sottomarini convenzionali. L’annuncio arrivato giovedì prevede, invece, un piano per costruire almeno otto sottomarini a propulsione nucleare con USA e UK in una partnership di sicurezza trilaterale.

La mossa ha fatto infuriare la Francia, un alleato NATO degli USA e della Gran Bretagna, spingendola a richiamare gli ambasciatori da Washington e Canberra. Anche la Cina, la principale potenza emergente nella regione indopacifica, si è irritata per le nuove ingerenze statunitensi.

L’accordo ha messo Washington in una crisi diplomatica senza precedenti con la Francia, che secondo gli analisti potrebbe causare danni duraturi alla loro alleanza. Il modo in cui si tratta l’Europa, infatti, getta anche dubbi sul fronte unito che l’amministrazione Biden ha cercato di forgiare contro la potenza della Cina. Parigi ha chiamato la cancellazione una pugnalata alla schiena. Il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian ha detto che le relazioni con gli USA e l’Australia erano in “crisi”.

La risposta dell’Australia

Il ministro della Difesa Peter Dutton ha detto domenica che l’Australia ha sollevato le preoccupazioni con la Francia sull’ordine già da un paio di anni. L’ordine aveva un valore di 40 miliardi di dollari nel 2016, oggi probabilmente molto di più. “I suggerimenti che le preoccupazioni non erano state segnalate dal governo australiano, sfidano, francamente, ciò che è negli atti pubblici e certamente ciò che hanno detto pubblicamente per un lungo periodo di tempo”, ha detto Dutton a Sky News.

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha detto venerdì di aver espresso “preoccupazioni molto significative” sull’accordo al presidente francese Emmanuel Macron a giugno. Il premier è stato chiaro nel dire che l’Australia “avrebbe dovuto prendere una decisione nel nostro interesse nazionale”.

Il ministro delle Finanze Simon Birmingham ha detto che l’Australia aveva informato la Francia dell’accordo, ma ha riconosciuto domenica che i negoziati erano stati segreti. Cosa comprensibile, data l'”enorme sensibilità” politica dell’accordo. Dutton e Birmingham hanno rifiutato di rivelare i costi del nuovo patto, anche se Dutton ha detto che “non sarà un progetto economico”. Il ministro della difesa Peter Dutton ha detto che l’Australia era “in anticipo, aperta e onesta” con la Francia sulle sue preoccupazioni.