Forum, dopo le critiche Barbara Palombelli contrattacca: “Ne risponderanno in tribunale”

Sono giorni, oramai, che non si parla d’altro che di Barbara Palombelli e delle sue affermazioni riguardo ai femminicidi durante una puntata di Forum.

Giorni difficili per la conduttrice, la quale continua a essere attaccata non solo dai suoi colleghi giornalisti, ma anche da esponenti politici e celebrità del mondo dello spettacolo. Per quale motivo? Tutto è nato da un discorso riguardante il tema dei femminicidi. Ecco l’estratto del discorso di Barbara che ha fatto tanto discutere: “Come sapete, negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo, anche dall’altra parte? È una domanda, dobbiamo farcela per forza perché in questa sede, in un tribunale, dobbiamo esaminare tutte le ipotesi”. Quali critiche sono state mosse alla giornalista? E soprattutto, qual è stata la reazione della Palombelli? Ecco tutto tutto ciò che è successo a riguardo nelle ultime ore.

Barbara Palombelli si difende dalle accuse

In seguito agli ultimi eventi che l’hanno vista coinvolta, Barbara Palombelli è intervenuta durante la puntata del programma Quarto grado andata in onda lo scorso venerdì 17. Nella suddetta occasione, la giornalista ha espresso il desiderio di porre le sue scuse e di spiegare il senso delle parole da lei pronunciate, che tanta indignazione hanno creato: “Chiedo scusa se qualcuno sentendo solo quella frase ha capito che io sono passata dall’altra parte, cioè a giustificare i femminicidi […]. Quello era un altro discorso che si inseriva in una storia di rabbia particolare nella causa di Forum”.

Nonostante ciò, le accuse nei confronti di Barbara non hanno accennato ad arrestarsi. Esasperata, turbata e profondamente arrabbiata, la Palombelli ha deciso di passare al contrattacco. Ecco il post da lei stessa pubblicato sul suo profilo social ufficiale: “Sono stata vittima di una diffamazione senza precedenti. Il mio nome, accostato alla istigazione e alla giustificazione della violenza sulle donne. Tutti coloro che si sono resi protagonisti di questa palese falsità ne risponderanno in tribunale. Non posso accettare una simile aggressione completamente ingiustificata e superficiale. Aspetto le scuse dei rappresentanti delle istituzioni che non si sono documentati sui fatti prima di emettere sentenza via Web. Continuerò a porre domande – anche scomode – perché è il mio mestiere. Ma non accetterò diffamazioni, da qualunque parte siano arrivate. La diffamazione è un reato e io credo nella giustizia”.

Pareri contrastanti

Sulla bufera mediatica riguardante il “caso” Palombelli si sono espressi esponenti sia del mondo della politica sia di quello dello spettacolo. Le ministre Laura Boldrini e Teresa Bellanova hanno duramente attaccato la conduttrice, così come Fiorella Mannoia, Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano. Gianpiero Mughini e l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, al contrario, hanno espresso parole di solidarietà nei confronti di Barbara.

Barbara Palombelli, a onor del vero, si è sempre battuta a favore dei diritti e della difesa delle donne, come anche da lei stessa affermato durante il suo intervento a Quarto grado.