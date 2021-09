Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona asfalta il concorrente per difendere lei: “Questo povero sfigato”

Fabrizio Corona si scaglia contro Gianmaria Antinolfi per le parole di quest’ultimo, pronunciate all’interno della casa del Grande Fratello Vip, nei confronti di Sophie Codegoni. L’ ex re dei paparazzi non le manda a dire : “Questo povero sfigato”

Le dichiarazioni di Gianmaria Adinolfi

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato e già comincia a sfornare le prime polemiche. Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Gianmara Antinolfi, concorrente di quest’edizione e diventato Vip per aver avuto un flirt con Belen durante l’estate scorsa.

L’imprenditore campano infischiandosene totalmente delle telecamere ( o per dimenticanza?) si è lasciato andare ad una confessione con Alex Belli, dichiarando che se non fosse fidanzato, avrebbe intrapreso una relazione fake all’interno del programma, specificando tra l’altro di aver anche parlato con gli autori.

La cosa che però ha lasciato sbalorditi i telespettatori, sono le cose che ha aggiunto subito dopo.

L’intervento della madre di Sophie Codegoni

Antinolfi con nonchalance ha fatto sapere che ci proverebbe proprio con Sophie Codegoni e che riuscirebbe anche ad avere approcci intimi con lei! Per poi finire in bellezza dicendo: “Tutti i miei amici mi hanno detto: ‘Chi***ti a Sophie”.

La cosa non è piaciuta affatto ai familiari della ragazza, ex tronista di Uomini e Donne e infatti nelle scorse ore sul web, sono apparse le prime reazioni della signora Valeria Pasciuti, mamma di Sophie, la quale, attraverso Instagram, si sfoga contro Gianmaria Antinolfi.

Fabrizio Corona all’attacco

Quello che di certo non ci si aspettava, era invece lo sfogo di Fabrizio Corona. L’imprenditore infatti ha stupito tutti, con una forte presa di posizione sull’ intera faccenda. Corona in queste ore ha condiviso delle stories che vanno in difesa della Codegoni e asfaltano decisamente il gieffino:

“Questo povero sfigato gestito da 2 sfigati FALLITI che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I DUE SFIGATI che hanno in mano il suo Instagram hanno defollowato a sua insaputa la fidanzata e la insultano pure. BISOGNA SAPERLO FARE STO LAVORO”.

Sono queste le parole dure dell’ex fidanzato di Belen ( piccola coincidenza?) che anticipano altre dichiarazioni scottanti:

“Nel profilo social di Antinolfi, in effetti, non ci sono molti riferimenti culturali. Francamente dubito che abbia letto qualche libro. Quello che ho potuto vedere è invece quella spasmodica e ossessiva mania di ostentazione, quella patologica voglia di apparire, di essere a tutti i costi in linea con gli standard richiesti a chi non ha nulla da dire. Foto fashion, fighette, finto campanilismo, frasucce alla Coelho, villoni, barche, brand e via dicendo. Questa è la subcultura dei personaggi come questi che portano in scena davanti a milioni di italiani, contenti voi…”

Ha concluso Fabrizio Corona. Poi si rivolge proprio a Sophie Codegoni: “Forza piccola Sophie”