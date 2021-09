Uomini e Donne, anticipazioni 20 settembre: Gemma in difficoltà, rivalità tra Matteo e Joele

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne oggi, 20 settembre 2021: cosa accadrà nel dating show di Canale 5? Le prime anticipazioni sui protagonisti del trono classico e del trono over.

La nuova stagione di Uomini e Donne è partita alla grande. Maria De Filippi ha deciso di dare una svolta al programma inserendo nel trono classico la prima protagonista trans, Andrea Nicole, che ha già attirato l’attenzione del pubblico da casa. Anche i protagonisti del trono over non sono meno interessanti: prima fra tutte Gemma Galgani, che ha dato il via a questa nuova edizione presentandosi in studio con un nuovo seno e delle nuove labbra.

La decisione della storica dama del trono over di Uomini e Donne ha fatto storcere il naso alla sua acerrima nemica, Tina Cipollari, e a molti telespettatori da casa. Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi del dating show di Canale 5, dunque, l’opinionista e la dama torneranno ad essere protagoniste di un acceso scontro destinato – ancora una volta – a far discutere.

Uomini e Donne, Gemma senza corteggiatori

Secondo le anticipazioni sulla puntata del 20 settembre di Uomini e Donne, Gemma verrà messa sotto torchio da Tina, ormai insofferente nei confronti della dama torinese.

L’opinionista, che non ha perso occasione di attaccarla sin dalle prime puntate del dating show, le farà notare come, nonostante i ritocchini di chirurgia estetica, non ci sia nessun cavaliere interessato a lei.

La Galgani, infatti, rientrata in grande stile tra le file del parterre femminile, fatica a trovare un uomo che sia in grado di regalarle quella favola che decanta da anni, dopo l’addio di Giorgio Manetti.

Ad essere protagonista del trono over, inoltre, sarà anche Ida Platano, grande amica di Gemma e storica protagonista del trono over di Uomini e Donne.

Dopo essere uscita con Graziano e Marcello, Ida ammetterà di essere particolarmente interessata al secondo tanto da esserci stato un bacio.

Uomini e Donne, rivalità al trono classico

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 settembre, di Uomini e Donne, l’attenzione delle telecamere di Canale 5 non sarà solo concentrata sul trono over.

Le dinamiche tra i protagonisti del trono classico iniziano ad entrare nel vivo e pare che tra i tronisti Matteo e Joele si innescherà una sorta di rivalità.

Entrambi, infatti, hanno chiesto di uscire con la stessa ragazza e Matteo, infastidito, deciderà di non conoscerla più.

La tronista Andrea Nicole, invece, è uscita con il corteggiatore Ciprian, mentre la collega, Roberta, pare nutra un interesse particolare per il giovane pugile-chef.