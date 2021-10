Elezioni Roma: seggi chiusi, ecco quali sono i primi exit poll sui risultati

I seggi romani per votare il nuovo sindaco della Capitale sono chiusi lunedì 4 ottobre alle ore 15: già diffusi i primi exit poll.

Seggi chiusi. Le urne in cui depositare i voti dei cittadini di Roma sono state sigillate lunedì 4 ottobre alle ore 15:00. E da quel momento sono stati diffusi i primi exit poll. Risultati ancora incerti, a tratti sorprendenti. Soprattutto per i risultati ottenuti finora dalla sindaca uscente, Virginia Raggi, e dal leader di Azione, Carlo Calenda.

La prima perché veniva data per spacciata, dopo un mandato di cinque anni ritenuto disastroso da molti, e invece al momento si attesta al terzo posto con proiezioni che arrivano fino al 25 per cento. Il secondo, al contrario, perché si diceva convinto di arrivare al ballottaggio, mentre in tutti gli exit poll viene posizionato all’ultimo posto. Proprio l’ex ministro, dopo una campagna elettorale durata un anno, sembra essere il vero sconfitto di queste elezioni amministrative. L’ambiguità del posizionamento tra destra e sinistra, forse, non gli ha fatto gioco. Oppure molti elettori tendenti a posizioni di destra, su cui Calenda ha provato a fare leva, non gli hanno perdonato il fatto di essere sostenuto da Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Ma quali sono i numeri usciti fino a questo momento?

Affluenza ed exit poll

Secondo i dati del Viminale alle comunali di Roma ha votato il 54,64 per cento degli aventi diritto. Nel 2016 – quando le urne sono state aperte un solo giorno – era stato del 61,52 per cento. Un calo considerevole, che meriterebbe una riflessione a parte. Probabilmente i partiti non sono riusciti a trovare candidati abbastanza convincenti da smuovere i più indecisi. Sono diverse le proiezioni che ora circolano online e in televisione, vediamone alcuni. Quel che sembra certo, è solo il ballottaggio.

Gli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai

Secondo gli exit poll realizzati dal Consorzio Opinio per la Rai il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, si posizionerebbe al primo posto, raggiungendo una forchetta tra il 27 e il 31 per cento. Al secondo posto, quindi al ballottaggio contro Michetti, ci sarebbe il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, accreditato tra il 26,5 per cento e il 30,5 per cento dei consensi. A seguire ci sarebbero Carlo Calenda e Virginia Raggi, entrambi dati tra il 16,5 per cento e il 20,5 per cento.

Gli exit poll di Swg flash

Risultati simili, ma differenti sui numeri di raggi e Calenda, sono quelli forniti dalla prima proiezione Swg flash. Anche in questo caso Michetti si piazzerebbe avanti con più del 30 per cento dei consensi, seguito da Gualtieri, che otterrebbe il 24 per cento. Al terzo posto, vicina al candidato del centrosinistra, arriverebbe Raggi, con il 21,1 per cento delle preferenze. Infine Calenda, distaccato, secondo Swg conquisterebbe solo il 18 per cento dei voti.

Gli exit poll di Instant Poll realizzati con i dati Quorum/Youtrend

Gli Instant Poll, realizzati con i dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24, ribaltano la situazione: Roberto Gualtieri in vantaggio con un range che si aggira tra il 26 per cento e il 30 per cento. Poi Enrico Michetti, che si attesterebbe invece tra il 24 per cento e il 28 per cento. E infine, anche secondo queste proiezioni, Carlo Calenda e Virginia Raggi otterrebbero un risultato simile, con preferenze tra il 18 per cento e il 22 per cento.

Gli exit poll di Tecnè

Per concludere, l’istituto di sondaggio Tecnè ha analizzato i voti con un campione del 21 per cento per Mediaset. I risultati sono sempre simili: primo Michetti con il 29,6 per cento, dietro Gualtieri al 26,6 per cento. A seguire raggi con il 20 per cento e per ultimo Calenda con il 18,2 per cento.