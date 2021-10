Leonardo Spinazzola, conoscete la compagna del campione della Nazionale? Ecco chi è cosa fa nella vita

Quest’anno l’Italia ci ha fatto sognare. Nonostante la complessità del periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid19, il 2021 ha rappresentato, per la nostra nazione, l’anno in cui i nostri talenti e le nostre eccellenze hanno dato prova dell’immenso valore dell’Italia e degli italiani.

L’evento che ha aperto le porte a una serie di vittorie tutte italiane sono stati gli Europei di calcio, attraverso il quale la nostra nazione ha portato alto l’orgoglio del nostro popolo. Tra i tanti giocatori che hanno contribuito a questa importante vittoria vi è Leonardo Spinazzola, giovanissimo difensore e centrocampista nato nel 1993. Cosa conosciamo, tuttavia, della vita privata del nostro campione? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua famiglia e sulla sua dolce metà.

La vita fuori dal campo da calcio

Leonardo Spinazzola, oltre a essere un bravissimo giocatore calcistico, è anche un marito innamorato e un papà dolce e premuroso. La donna con cui Leonardo è convolato a nozze si chiama Miriam Sette, ha 26 anni ed è originaria della Puglia. Quando era molto piccola, insieme alla famiglia, Miriam si è trasferita a Foligno; città dove, molti anni dopo, ha incontrato l’amore della sua vita. Nonostante il suo lavoro costringa Leonardo a trascorrere molte ore in campo per gli allenamenti, la coppia approfitta di ogni momento libero per trascorrere del tempo insieme, così come si evince da questo splendido scatto pubblicato sull’account Instagram ufficiale dell’atleta.

Miriam è laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, ma la sua vera passione è la danza. Il suo amore più grande, tuttavia, è quello per i suoi due bambini, Mattia e Sofia, nati rispettivamente nel 2019 e 2021.

Amor vincit omnia

Chiunque abbia seguito gli Europei di calcio, saprà certamente che, purtroppo, Leonardo Spinazzola ha subito un brutto infortunio durante una delle partite del campionato. Il giovane atleta, data la gravità dell’accaduto, ha dovuto rinunciare al sogno di giocare il match finale.

Miriam, la moglie di Leonardo, non è di certo rimasta indifferente all’accaduto, e ha deciso di dedicare un lungo post su Instagram al suo compagno di vita, post nel quale la ragazza ha espresso tutto il suo amore per la loro splendida famiglia: “[…] Ci hai fatto vivere venti giorni meravigliosi e indimenticabili, chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa… Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, e il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova… mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, mai! E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni… L’ultima cosa ma che è la più importante… hai reso tutti orgogliosi, ma soprattutto nostro figlio Mattia di soli tre anni è fiero e orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine… […] Sei forte amore mio, più forte di prima. Con te sempre”.