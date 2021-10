Avete mai visto Camila, giovane fidanzata di Leonardo Di Caprio di 22 anni più giovane? Ecco chi è

Chi di voi ha visto Titanic? O meglio… quante volte vi siete lasciati travolgere dalla bellezza e dal talento di quel giovane ragazzo il quale oggi è considerato uno dei più grandi attori di Hollywood?

Da allora, Leonardo DiCaprio ha scalato la vetta del successo, impegnandosi non solo nella sua carriera cinematografica, ma anche nel sostegno di progetti legati all’ambiente e al riscaldamento globale. Nel corso della sua vita Leonardo ha conquistato molte donne, ma dal 2017, l’unica e sola ad avere la chiave del cuore dell’attore è la giovanissima Camila Morrone. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Camila Morrone?

Classe 1997, Camila Morrone è una modella e attrice di origine argentina. Non tutti sapranno che la mamma dell’attrice, Lucila Polak, ha per diversi anni avuto una relazione con Al Pacino, al quale Camila è a tutt’oggi molto legata. La Morrone ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo in qualità di attrice: nel 2013, infatti, ha recitato nel film Bukowski diretto da James Franco.

Come si evince dalle tante foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, Camila è davvero una bellissima ragazza, ragion per cui è stata notata anche dal mondo della moda. Nel 2016 Vogue Turchia l’ha scelta come volto per la sua copertina. L’anno successivo, inoltre, Camila ha sfilato come modella per una delle collezioni di Moschino.

Camila, tuttavia, ha continuato a coltivare la sua passione per la recitazione, grazie alla quale ha potuto recitare in pellicole quali Il giustiziere della notte; Never goin’ back, Mickey and the bear e Valley girl.

Leonardo e Camila: sarà la volta buona?

Tra le donne che, negli anni, Leonardo DiCaprio ha fatto innamorare, vi sono nomi molto importanti appartenenti al mondo della moda quali Gisele Bündchen, Bar Rafaeli e Toni Garrn. Per molto tempo sono girate voci di una possibile relazione tra l’attore e la collega Kate Winslet: i due divi di Hollywood, tuttavia, sono sempre stati legati solo da una profonda amicizia, nata dopo aver girato insieme il film Titanic.

A partire dal 2017, nonostante i loro ventitré anni di differenza, Leonardo e Camila formano coppia fissa, partecipando insieme anche a eventi pubblici di rilevante importanza. Un amico dell’attore, inoltre, ha rivelato all’Entertainment Tonight quanto Camila rappresenti la donna ideale di DiCaprio. La coppia, così come rivelato dalla fonte, ha già superato con successo lo step delle presentazioni in famiglia, e nonostante la quarantena causata dal Covid19 li abbia costretti a trascorrere 24h su 24 insieme, Camila e Leonardo sono uniti e innamorati come il primo giorno.