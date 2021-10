Mika, il racconto del terribile lutto: “Stavo facendo quel concerto per lei”

Mika e il ricordo della madre Joannie: ecco come ha affrontato la grave perdita il giudice di X Factor.

Di solito ciò che lo distingue sono un sorriso magnetico e un orecchio pronto a catturare le voci di nuovi talenti, ma dietro il cantante Mika si cela una persona che nella sua vita ha dovuto affrontare dure prove. Per l’ormai storico giudice di X Factor, l’ultimo periodo è stato tutt’altro che facile, soprattutto in seguito all’evento che ha sconvolto la sua vita: la morte della madre Joannie.

2020: difficoltà vuol dire opportunità

Sappiamo tutti che il 2020 è stato un anno difficile da superare: ci siamo ritrovati coinvolti in qualcosa molto più grande di noi e per molte persone uscirne “illesi” è stata una sfida. Mika, forte della sua positività incrollabile, ha provato a tenere il buono di ciò che ha vissuto: “Molte persone hanno detto che dovremmo dimenticare il 2020”, ha dichiarato a Le Parisien, “Per me, soprattutto, non dobbiamo dimenticare. Il 2020 mi ha dato un’incredibile libertà creativa. Normalmente, faccio una cosa, poi l’altra, su un percorso chiaro. Essere così turbato mi ha permesso di guardarmi intorno e vedere che c’erano altri modi di fare le cose, altre opportunità. È fondamentale, apre le porte al futuro”.

Anche il suo ottimismo, però, ha subito un duro colpo in seguito alla perdita di sua madre Joannie.

Joannie: prima il cancro, poi il Covid

Originaria del Libano, nel 2019 la madre di Mika aveva scoperto di avere un cancro al cervello. Da quel momento, non ha smesso di lottare e, anzi, in piena pandemia si è ritrovata a dover essere doppiamente forte: purtroppo, infatti, ha contratto il Covid-19. A farlo sapere era stato lo stesso Mika, che attraverso i suoi canali social aveva raccontato come diversi membri della sua famiglia fossero stati contagiati. Tuttavia, il cantante aveva anche tranquillizzato i fan, spiegando che lo stato di salute della madre si era miracolosamente stabilizzato.

La morte di Joannie

Sfortunatamente, le cose hanno preso un’altra piega. In un’intervista al quotidiano francese Le Parisien, Mika ha annunciato la morte della mamma, avvenuta lo scorso dicembre, alla vigilia della messa in onda su France 5 del concerto registrato all’Opéra Royal di Versailles.

LEGGI ANCHE: Avete mai visto la casa di Mika? Immersa nel verde della Toscana

Le parole di Mika

“Tutta la mia famiglia era presente a quel live, anche mia madre, che era lì su una sedia a rotelle” ha raccontato Mika, “In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei. Se n’è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato”.

Su questo, nessun dubbio. Mika, artista apprezzato nel panorama musicale internazionale, ha dato più volte prova di tenacia e determinazione. L’ha fatto prima superando le difficoltà legate alla dislessia, e poi lottando per la propria libertà di espressione, quando il 4 agosto 2012, ha fatto ufficialmente coming out. Ora, vive felice la sua vita insieme al compagno Andreas, produttore e regista specializzato in ambito documentaristico.