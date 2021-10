Avete mai visto la casa di Alessandro Matri e Federica Nargi? Meraviglioso loft in centro

Vi è mai capitato, sfogliando riviste e pagine social, di iniziare a sognare grazie a fotografie di case da sogno? Immagino che la risposta sia affermativa! Avere un appartamento ben arredato o una villetta in stile film americano è sicuramente tra le ambizioni più diffuse di ognuno di noi. A tal proposito, è arrivato il momento di conoscere l’abitazione di una delle coppie più amate e unite del mondo dello spettacolo, ovvero, quella composta dall’ex calciatore Alessandro Matri e la showgirl Federica Nargi.

La coppia, insieme dal 2009, dopo aver trascorso alcuni anni a Reggio Emilia, sono tornati a vivere a Roma, città natale della bella Federica. Il lavoro nel mondo del calcio, si sa, prevede continui spostamenti e frequenti traslochi, ma ora che Alessandro ha interrotto la sua carriera da calciatore ed è diventato uno dei nuovi volti di DAZN, la famiglia Matri-Nargi può finalmente godersi la propria meritata stabilità. Avete mai visto la bellissima casa di Alessandro e Federica? Ecco alcuni dettagli del loro nido d’amore.

Eleganza e semplicità

Alessandro Matri e Federica Nargi, sui loro rispettivi account Instagram, sono soliti pubblicare scatti che li ritraggono a lavoro, in vacanza e insieme alle loro due splendide bambine: Sofia e Beatrice. Nonostante entrambi siano molto attivi sui social, sono davvero pochi gli scatti che mostrano dettagli della loro casa romana. Sfogliando i loro profili, tuttavia, è possibile trovare alcuni post nei quali è possibile intravedere lo stile di arredamento scelto dalla coppia.

Come si evince da queste due fotografie pubblicate rispettivamente sull’account di Federica e su quello di Alessandro, possiamo notare come la coppia abbia optato per la scelta di uno stile semplice, elegante, ma d’effetto.

Nella prima immagine, si vede una Federica raggiante intenta a preparare una grigliata su un barbecue grande e spazioso, situato all’esterno della loro abitazione. Per le pareti, sono state scelte delle piastrelle con decorazioni grigie e beige le quali vanno ad alternarsi con la pittura color salmone che, sullo sfondo, la fa da padrone. L’utilizzo delle piastrelle è stato scelto anche per i pavimenti: un tocco di stile (e anche di comodità) al loro ampio giardino.

Nella seconda foto, invece, possiamo ammirare un bellissimo momento di coccole tra papà Alessandro e uno dei loro due gioielli, presumibilmente la più piccolina. A fare da sfondo a questa tenerissima immagine vi è la cucina, caratterizzata da colori caldi e accoglienti. Per il pavimento è stato scelto un parquet dalla tonalità chiara, mentre i mobili e il piano cottura alternano colori scuri, come il nero dell’isola, ad esempio, e colori chiari, come il bianco dei pensili e dei cassetti sottostanti.

Leggi anche—>Benedetta Parodi, la nuova casa è un sogno: “Diventerà un gioiellino”

Leggi anche—>Tale e Quale Show, anche Mina sbalordita dall’esibizione di Stefania Orlando | Il messaggio a Cristiano Malgioglio

Un amore senza fine

Quella formata da Alessandro Matri e Federica Nargi è certamente una delle coppie più longeve tra quelle formatesi negli ultimi anni. La coppia si è conosciuta nel 2008 grazie ad alcuni amici in comune. Per entrambi è subito scoccato il colpo di fulmine ma… dato che “chi va piano va sano e va lontano”, Federica e Alessandro hanno ufficializzato il loro fidanzamento molti mesi dopo il loro primo incontro, esattamente a marzo 2019.

Dal loro amore sono nate Sofia, la primogenita, e Beatrice, la più piccolina, le quali sono la gioia della vita di mamma e papà. Insomma, una famiglia perfetta, basata sul rispetto, sull’amore e, perché no, su un po’ di sana follia! Gli amici della coppia, infatti, hanno soprannominato Federica e Alessandro “Sandra e Raimondo“, proprio per il loro modo di stuzzicarsi e di divertirsi insieme.