Roberta Morise e Carlo Conti, perché si sono lasciati? Dopo anni la verità

Roberta Morise è stata per tanti anni la fidanzata di Carlo Conti. Oggi i due sono lontani e conducono vite diverse e separate, ma nonostante siano passati un pò di anni dalla loro separazione, molti si chiedono il motivo per cui i due si sono detti addio.

Carlo Conti oggi è felicemente sposato con Francesca Vaccaro: dalla loro unione, nel 2014 è nato il loro primogenito Matteo. I due sono convolati a nozze nel 2012, un anno dopo la rottura del conduttore della Rai con la sua ex fidanzata Roberta Morise.

La coppia è stata unita per tanti anni. Roberta Morise infatti è stata per tanto tempo al fianco del conduttore anche mentre quest’ultimo era in studio nei sui programmi di successo: dal 2006 al 2009, la Morise è stata valletta nel famoso programma “L’erdità”. Successivamente è stata madrina nello show “I migliori anni”. Ma cosa ha rotto l’incantesimo? Perchè la coppia ha deciso di separarsi? E’ stata la stessa showgirl a spiegarlo in un’intervista.

Il 2012 è stato l’anno in cui Carlo Conti ha sposato Francesca Vaccaro. Quello stesso anno la sua ex Roberta Morise, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi”, spiegando i motivi della chiusura del suo rapporto con il conduttore toscano: “Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età … L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi”.

La showgirl, classe 1986, e il conduttore, 1961, hanno infatti 25 anni di differenza.

Oggi Roberta Morise è felicemente fidanzata con Giulio Fratini. I due si sono incontrati grazie ad un’amica in comune, così come ha rivelato lei stessa al settimanale Oggi: “Mi ripeteva spesso che ci trovava affini, che ci doveva presentare, così, un giorno, ci ha messo in contatto telefonico. Aveva ragione! La sintonia tra noi è stata immediata. Ci siamo poi incontrati a Milano e, sebbene fossimo entrambi con la mascherina, ci siamo piaciuti all’istante”, ha fatto sapere la Morise. “Non pensavo si potesse rimanere imbrigliati in uno sguardo appena incrociato, eppure a me è capitato”, ha concluso felice.