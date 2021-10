Iva Zanicchi, arriva il rifiuto della grande cantante per il suo show: il clamoroso retroscena

Iva Zanicchi è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano, in quanto è un’artista a tutto tondo. Non a caso a breve condurrà un proprio programma televisivo e ci saranno tanti ospiti. Pare che qualcuno abbia detto no al suo invito. Ecco di chi si tratta.

Nuovo show musicale per Iva Zanicchi

Secondo fonti attendibili pare che la prima puntata dello show di Iva Zanicchi andrà in onda i primi due giovedì del prossimo mese su canale 5. Si tratta di uno spettacolo musicale, quindi sicuramente la cantante si sentirà a suo agio nel suo ambiente. I fan che la seguono fin dai suoi primi esordi ricorderanno senza dubbio che ha condotto su Rete 4 anni fa Testarda io. Anche stavolta ripercorrerà la storia della musica italiana e avrà modo di duettare con i big. Tra gli invitati ci sarà senza ombra di dubbio Gigi D’Alessio. Quest’ultimo è al centro dell’attenzione per l’arrivo della quarta cicogna, poiché la compagna Denise Esposito è in dolce attesa. A breve lo rivedremo su Rai 1 nel talent The voice senior con Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti. Poi ci saranno delle conduttrici di spicco della Mediaset e sembra che alcune colleghe della Zanicchi non faranno parte dello show. Ecco di chi si tratta.

Il clamoroso no ricevuto

I telespettatori sanno che spesso e volentieri Iva Zanicchi è stata invitata nello studio di Verissimo e ha affrontato con il sorriso sulle labbra le interviste condotte da Silvia Toffanin. Il loro rapporto va ben oltre il lavoro, infatti secondo Dagospia lei sarà una delle ospiti. Non avrà l’onore di cantare con la Zanicchi, ma probabilmente simulerà un’intervista proprio come quella che ha fatto di recente a Verissimo. Per quanto riguarda le colleghe che non faranno parte dello show, non è ancora chiara la situazione. Fatto sta che secondo voci di corridoio la Zanicchi ha ricevuto un no da Ornella Vanoni. Sicuramente la conduttrice non avrà gradito questa risposta negativa. Per ora non si sa il motivo che ha spinto la Vanoni a declinare l’invito.

Una puntata imperdibile

Nonostante abbia ricevuto questo dispiacere, la Zanicchi potrà fare affidamento su coloro che con entusiasmo faranno parte del suo show. Tutti sanno che c’è un legame profondo con la Toffanin e con Gigi D’Alessio ha avuto modo di collaborare per diversi progetti. Sicuramente il trio riuscirà a rendere indimenticabile la prima puntata dello show affidato totalmente nelle mani di una delle donne che ha fatto la storia del mondo della musica.

