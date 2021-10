Don Roberto Malgesini, condannato a ergastolo il suo killer

La Corte d’Assise di Como ha condannato all’ergastolo Mahmoudi, assassino di don Roberto Malgesini

La Corte d’Assise di Como ha condannato Ridha Mahmoudi, tunisino di 56 anni, assassino di don Roberto Malgesini. Il 15 settembre dello scorso anno, Mahmoudi ha ucciso il sacerdote a coltellate. I magistrati hanno rigettato la richiesta dei difensori del killer di dichiarare il 56enne incapace di intende e di volere o di permettere una perizia psichiatrica.

Leggi anche:—>Prendono il Covid a festa per nozze d’oro: 4 vaccinati in terapia intensiva

Proprio in una delle ultime udienze, il killer non aveva mostrato alcun segno di pentimento, anzi. Aveva detto ai giudici:«Non mi dispiace per il prete».

Leggi anche:—>Moglie e marito no-vax prendono il Covid: chiusi Comune e Tribunale

Il pm, Massimo Astori, ha concluso che il killer era totalmente conscio di quanto stava facendo, al momento dell’omicidio e a suo dire si è trattato di un delitto premeditato.