Omicidio sul set di Rust: l’assistente del regista ammette di non aver controllato l’arma

Durante le riprese del film “Rust”, l’assistente di regia David Halls, non ha controllato le pallottole della pistola di scena, che ha ucciso la direttrice della fotografia Halina Hutchins. Ferito anche il regista Joel Souza.

Come si apprende dai verbali dell’interrogatorio, lo stesso Halls ha confessato che dopo il mancato controllo delle pallottole, ha lui stesso passato l’arma ad Alec Baldwin. Questo errore ha portato alla morte della direttrice Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza.

David Halls non è nuovo a questo tipo di incidenti sul set, qualche anno fa fu licenziato da un’altra produzione perché un membro della troupe rimase ferito, sempre per colpa di una pistola di scena non controllata.