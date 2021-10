Perse il marito a causa di una tromba d’aria, vedova si suicida: «Non ce la facevo più a stare senza di lui»

Prima di togliersi la vita, la donna ha motivato il gesto disperato in un biglietto.

Insopportabile il dolore a quasi due mesi dalla scomparsa del marito, che perse la vita lo scorso 10 settembre a causa della violenta tromba d’aria che si abbatté sull’isola di Pantelleria.

«Non ce la faccio più a reggere la sua assenza», aveva scritto in un biglietto l’85enne, prima di gettarsi in acqua dal molo del porto. Un passante ha subito dato l’allarme alla Capitaneria di Porto, ma al loro arrivo la donna era già morta. I militari hanno potuto solamente recuperare in mare, il corpo privo di vita dell’anziana vedova.