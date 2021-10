Turismo: ponte di Ognissanti, circa 10 milioni di italiani pronti a viaggiare

Secondo Federalberghi quasi il 90% dei viaggiatori rimarrà in Italia.

Stando all’indagine di Federalberghi, quasi 10 milioni di italiani si concederanno qualche giorno fuori in occasione del ponte di Ognissanti, agevolati dal fatto che la festività cadrà di Lunedì. Più del 90% di loro trascorrerà il fine settimana nel Belpaese, di cui il 70% circa rimarrà nella propria regione ed il restante 10% ha deciso di regalarsi qualche giorno all’estero.

L’Istituto Acs Marketing Solutions si è occupato di questa indagine previsionale che analizza i movimenti degli italiani alla prima vacanza pre-natalizia, quella che dà il via alla stagione invernale. Le mete preferite sono principalmente le località d’arte, scelte nel 27% dei casi, seguite dalla montagna con un 23% dei partenti ed infine le località di mare con il 20% di preferenze. Meno affollate le località termali ed i laghi. Per le mete estere, le più ambite saranno le grandi capitali europee scelte da più del 60% dei viaggiatori, seguite dalle località marine e le grandi capitali extraeuropee. Poche prenotazioni invece per le zone di montagna.

LEGGI ANCHE > Covid, si inverte la curva dei contagi: +43% nuovi casi, ricoveri in aumento

Dai dati estrapolati dalle interviste, la maggior parte degli italiani ha scelto di partire per il ponte di Ognissanti per rilassarsi, una buona parte dei viaggiatori lo fa per puro divertimenti ed infine c’è chi coglie l’occasione del ponte per ricongiungersi con la propria famiglia.