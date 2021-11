Ecco come gli altri Paesi stanno convincendo le persone a vaccinarsi

Austria e Svizzera stanno dando fondo alla loro fantasia per portare la gente a vaccinarsi. Video divertenti e viaggi premi in palio

Viaggi premio, aperitivi gratis, biglietti per concerti, biciclette omaggio. Si stanno inventando di tutto pur di convincere indecisi e oppositori al vaccino a ricevere la prima dose in Austria e Svizzera dove le autorità stanno mettendo alla prova la loro fantasia.

Per fare qualche esempio, domani Austrian Airlines proporrà ai suoi passeggeri di farsi vaccinare a bordo di un Boeing 777, il più grande bimotore del mondo, nell’aeroporto di Vienna. Dopo il check-in i viaggiatori potranno accomodarsi per visitare il velivolo dove i “fortunati” che si sottoporranno alla vaccinazione potranno vincere un volo per New York per due persone.

“Benvenuto a bordo di Austrian Airlines – scandirà l’annuncio a bordo -. Grazie per aver scelto un appuntamento per la vaccinazione nel nostro Boeing 777 e per aver dato un importante contributo alla lotta alla pandemia. Il tempo di volo calcolato richiede solo pochi minuti. L’Austrian Airlines, l’aeroporto di Vienna e l’equipaggio della Croce Rossa Niederösterreich vi augurano un piacevole soggiorno a bordo“.

Sempre in Austria sono aperte le iscrizioni alla grande “lotteria delle vaccinazioni“: in palio una VW Golf GTI, una Hyundai Ioniq 5 e una Mini Cooper Cabrio, 15 eBike, svariati premi tecnologici e biglietti per offerte culturali e turistiche per il Burgenland, la zona più orientale e turistica del Paese. In Austria le persone che hanno completato il ciclo vaccinale attualmente sono il 63,1% della popolazione.

In Svizzera il Consiglio federale ha lanciato la “Settimana nazionale della vaccinazione” in cui 80 personalità del mondo dello sport, della cultura, dell’economia e della politica che compariranno a sostegno delle ragioni della vaccinazione e un tour musicale itinerante, il Back on Tour, a cui parteciperanno Stefanie Heinzmann, Danitsa, Stress, Dabu, Kunz, Baschi, Anna Rossinelli e Sophie Hunger. Durante i concerti si potrà usufruire dei servizi di consulenza e farsi vaccinare direttamente sul posto.

Sempre in Svizzera, a Ginevra vaccinazioni con estrazioni di premi e aperitivi, informazioni in diretta Facebook per rispondere alle domande degli scettici nel canton Vaud, a Zurigo predisposto un centro vaccinale in zona stazione, a Basilea somministrazioni sui battelli sul Reno e in Ticino, sarà possibile richiedere delle consulenze personali con degli specialisti tramite WhatsApp e Messenger.

Si punta sulla sensibilità dei giovani raggiunti con filmati ironici e divertenti pubblicati su TikTok, Youtube e altre piattaforme social. Il più cliccato è un video dove è presente un uomo che si infila un fuoco d’artificio nei pantaloni: “La vaccinazione è molto più sicura di un’infezione da coronavirus e richiede meno coraggio che infilarsi un fuoco di artificio nei pantaloni” c’è scritto nella didascalia (il video in italiano è visualizzabile a questo link). In un altro filmato “Vaccinarsi è molto più intelligente che mangiare cannella pura”. In Svizzera le persone che hanno completato il ciclo vaccinale attualmente sono il 64,3% della popolazione.