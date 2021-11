Migranti, Austria: «L’UE finanzi i muri. Non dobbiamo farci ricattare»

Per il Cancelliere austriaco è importante agire sui Paesi da cui provengono i migranti: «La linea deve essere: non facciamoci ricattare» afferma.

Alexander Schallenberg, Cancelliere dell’Austria, interrogato dal quotidiano «La Repubblica» torna sulla questione migranti. «Dobbiamo reagire con fermezza. – afferma il Cancelliere austriaco – Se un Paese terzo pensa di ricattare l’Unione Europea sfruttando cinicamente i più deboli, dobbiamo segnalare che è inaccettabile».

Stop ai voli tra Baghdad e Minsk

«Abbiamo cancellato i voli diretti tra Baghdad e Minsk» spiega Schallenberg. «Ma i trafficanti di uomini sono fantasiosi come i trafficanti di droga. Trovano sempre il modo di fare i loro affari. – continua – Adesso pare che stiano facendo arrivare i migranti via Damasco e Istanbul». Il Cancelliere austriaco sostiene che una delle cose da fare sia «mostrarsi dura con la Bielorussia». E per farlo, si dovrebbero «imporre nuove sanzioni contro Minsk e contro i politici responsabili di questo sfruttamento».

Costruzione di muri ai confini

«Sarebbe un atto europeo di solidarietà se gli Stati confinanti esterni all’Unione Europea, che proteggono lo spazio Schengen, ricevessero dei soldi per proteggere i confini esterni» afferma Alexander Schallenberg. Sulla Polonia, infine, conclude con una domanda: «Vogliamo una Unione di cui la Polonia faccia parte? Chiunque dica il contrario danneggia la coesione europea».