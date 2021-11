Quest’anno i migranti giunti dalla Francia in barca sono circa 23 mila, in forte aumento rispetto ai 8.404 del 2020.

Non era mai accaduto prima d’ora: in sole 24 ore, circa mille migranti hanno attraversato il Canale della Manica. I canali di informazione inglesi parlano di un vero e proprio record. I migranti sono stati portati in salvo su cinque scialuppe e quattro navi delle Forze della Frontiera. E, dopo il salvataggio, sono stati trasportati a Dover.

Le condizioni meteo favorevoli hanno permesso ai migranti di non correre ulteriori rischi oltre a quelli legati al viaggio. Quest’anno, ad oggi, si contano più di 23 mila persone che dalla Francia hanno raggiunto il Regno Unito in barca.