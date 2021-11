Napoli-Lazio, assalto degli ultras contro la polizia: bottiglie e mazze chiodate, 5 arrestati

Napoli-Lazio, scontro tra ultras e un contingente della polizia: agenti aggrediti con bottiglie e bastoni chiodati. Sei i poliziotti contusi, cinque i tifosi napoletani arrestati – quasi tutti con precedenti penali.

Gravissimi gli episodi di ieri sera, avvenuti in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio. Nell’ambito dei servizi predisposti per l’ordine e la sicurezza pubblica durante l’evento sportivo, il contingente delle forze dell’ordine che era a protezione di alcuni mezzi di tifosi laziali in avvicinamento verso lo stadio è stato preso d’assalto da un gruppo di ultras. I poliziotti sono stati attaccati in via Barbagallo, e sono stati raggiunti da bottiglie, fumogeni e petardi lanciati da un gruppo di tifosi napoletani (che indossavano caschi e passamontagna) armati di bastoni chiodati. L’intenzione dei violenti era quella di accendere una rissa contro i tifosi ospiti.

Arrestati 5 ultras, già con precedenti e sottoposti a Daspo

Secondo quanto riporta la Questura di Napoli, le forze dell’ordine hanno tuttavia raggiunto gli aggressori e hanno bloccato sette persone. A seguito dell’assalto, sono sei i poliziotti che hanno riportato contusioni. Cinque, invece, i tifosi napoletani finiti in manette (Rosario Lo Monaco, Davide Romano, Alessandro Borrelli, Pasquale Forte e Giuseppe Mazzocchi).

Tutti tra i 30 e i 39 anni, gli uomini sono stati arrestati a vario titolo per i seguenti reati: resistenza a Pubblico Ufficiale, possesso o utilizzo di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive, lesioni aggravate. Uno di loro, inoltre, è stato arrestato anche con l’accusa di aver violato la misura del Daspo cui è attualmente sottoposto. Alcuni degli aggressori, comunque, erano già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali.

Sempre durante i servizi di pre-filtraggio per l’accesso allo stadio, inoltre, i poliziotti hanno sanzionato 6 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Di questi, tre di loro sono state trovate in possesso di biglietto non corrispondente al titolare, mentre le altre sono state multate per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale. In via Giambattista Marino, nel quadro dei servizi di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi disposti dalla Questura, i militari della Guardia di Finanza hanno invece denunciato un uomo di 40 anni, residente a Napoli, dopo essere stato sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.