Ferrero in carcere: “Vorrei sentire i miei figli e telefonare a Quagliarella”

L’ex presidente della Samp Massimo Ferrero, rinchiuso a San Vittore, ha espresso il desiderio di sentire i figli telefonare a Quagliarella.

Massimo Ferrero, ora rinchiuso nel carcere di San Vittore a seguito dell’inchiesta della procura di Paola, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, com’era stato preannunciato ieri dai suoi difensori, nel corso dell’interrogatorio di garanzia svoltosi davanti al Gip di Milano.

Ferrero, un uomo afflitto: “Non sono ancora riuscito a sentire i miei figli”

Venerdì 10 dicembre un consigliere regionale è andato a trovarlo e il presidente dimissionario della Sampdoria si è commosso parlando dei propri figli piccoli: «Vorrei sentire i miei figli (quelli di cinque e otto anni, avuti dall’attuale compagna). Non ci sono ancora riuscito. Quando ho chiamato l’ultima volta, loro non c’erano. Reggo questa situazione solamente per loro. A 70 anni, trovarmi qui mi fa crollare il mondo addosso e non riesco a farmi una ragione di tutto questo», ha detto.

Ferrero si definisce una persona afflitta, tormentata: «Perché mi trovo qui? Sono preoccupato perché ho 600 dipendenti sotto di me che adesso rischiano di non avere più un lavoro». Inoltre, l’ex numero uno blucerchiato sta scrivendo un libro, intitolato «Devo rimettere mano al titolo e al suo finale», e ha trovato anche la forza di scherzare quando ha chiesto «di fare una telefonata a Quagliarella», al quale è molto legato. Ferrero è l’unico in cella, mentre agli altri cinque arrestati – tra cui la figlia Vanessa e il nipote Giorgio – sono stati concessi i domiciliari.

La Procura di Paola, provincia di Cosenza, lo accusa di bancarotta fraudolenta e reati societari, con distrazione di 13 milioni di euro complessivi dalle sue aziende calabresi fallite. Nei prossimi giorni il Tribunale del Riesame di Catanzaro fisserà la data dell’udienza per decidere se accogliere o meno la richiesta dei legali di Ferrero di attenuare il provvedimento cautelare, concedendogli i domiciliari. L’obiettivo, come riportato dal Corriere della Sera, è quello di fargli trascorrere il Natale in famiglia. Intanto, la sua Samp gli avrà strappato un sorriso per la vittoria nel derby contro il Genoa (3-1).