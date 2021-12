Australia, 4 bambini morti all’interno di un parco gonfiabile a causa del vento

Il tuo browser non supporta questo file

Un terribile dramma si è verificato in Australia, dove una folata di vento ha ucciso quattro bambini che si trovavano all’interno di un castello gonfiabile mentre erano in gita con la scuola.

Una vera e propria tragedia si è verificata in Australia all’interno di un parco gonfiabile. Alcuni bambini stavano infatti giovando all’interno di un castello gonfiabile, quando all’improvviso è arrivata una fortissima folata di vento che li ha scaraventati a terra, facendoli cadere a dieci metri di altezza. Le vittime erano quattro bambini, due maschi e due femmine, che si trovavano in gita con la loro scuola elementare. Il dramma è accaduto nella città di Devenport in Tasmania. Altri cinque bambini sono rimasti feriti. Il premier australiano Scott Morrison ha subito commentato la tragedia, esprimendo il suo cordoglio per le famiglie delle vittime. Un incidente orribile, ha dichiarato il premier, “una gita che si trasforma in una tragedia orribile, ed in questo periodo dell’anno, è assolutamente straziante”. Non si tratta del primo incidente che avviene al mondo nei parchi gonfiabili.

Già nel 2019 in Cina ad esempio, altri due bambini erano stati uccisi, anch’essi scaraventati dal maltempo ad un’altezza mortale. Così come nel 2016 nel Regno Unito, una tremenda folata di vento causò la morte di un ragazzino di sette anni.