Nuove regole sul Super Green Pass e vaccini. Ecco come funziona

Dove si dovrà esibire il certificato verde rafforzato e dove basterà quello semplice, inoltre per alcune categorie il vaccino è obbligatorio

Cambiano le regole sulle restrizioni dovute al Covid e sull’uso del Green Pass obbligatorio. Ieri il Governo ha stabilito che tutti gli over 50 dovranno sottoporsi obbligatoriamente alla vaccinazione, mentre viene esteso il Super Green Pass. Rimane in vigore l’obbligo, come già stabilito, per il personale sanitario, le Forze dell’ordine e le Forze Armate. Ecco come funziona.

SUPER GREEN PASS

E’ obbligatorio l’uso del certificato verde rafforzato (ovvero con vaccinazione o guariti dal Covid di recente) per le seguenti categorie e luoghi:

Persone con più di 50 anni di età compiuti;

Lavoratori del settore pubblico. L’obbligo partirà dal 15 febbraio, quindi chi non è in regola ha più di un mese per provvedere. Chi non si sottoporrà al vaccino oltre questa data, verrà sospeso dal lavoro senza retribuzione. Inoltre per coloro che si recheranno al lavoro senza Super Green Pass, saranno sottoposti a una multa di 600 euro, oltre a una denuncia;

Lavoratori delle università;

Lavoratori delle scuole, inclusi docenti, dirigenti e personale;

Ristoranti, pub e bar al chiuso

GREEN PASS

Si tratta della certificazione verde ma senza vaccino, ovvero con un tampone antigenico a cui ci si è sottoposti nelle ultime 48 o molecolare nelle ultime 72 ore. Viene esteso dal 20 gennaio, ecco dove può essere esibito:

Barbieri e parrucchieri;

In fila nelle poste o in banca.

Dal 1 febbraio dovrà essere esibito invece in: