Colpito da un’auto mentre era sul monopattino: muore a 45 anni

Il 45enne è stato colpito dallo specchietto dell’auto mentre era sul suo monopattino, senza casco. Alex Altini è la prima vittima in monopattino del 2022.

Nulla hanno potuto fare i soccorsi arrivati tempestivamente per Alex Altini, 45 anni, morto dopo essere stato colpito da un’auto mentre era sul suo monopattino ieri sera, a Meldola. La vittima, che non indossava il casco, è caduta a terra battendo rovinosamente la testa sull’asfalto.

L’incidente

Il tragico impatto si è verificato ieri sera, nel tardo pomeriggio: Alex Altini si trovava sul suo monopattino a Meldola, nei pressi di Forlì-Cesena quando, mentre viaggiava in direzione Forlì, è stato urtato da una Jeep Compass alla cui guida vi era un uomo di 66 anni. Il 45enne, stando alle prime ricostruzioni effettuate, è stato colpito dallo specchietto della vettura. Sul posto, oltre ai soccorritori, è giunto anche l’elisoccorso e i Carabinieri. Le condizioni del 45enne sono sembrate sin da subito molto gravi e il suo cuore ha smesso di battere mentre era in ambulanza.

LEGGI ANCHE: Salvata da cinque adolescenti una neonata: era stata abbandonata a -20°

Incidenti in monopattino: l’allarme

Nonostante i numeri non siano ancora stati ufficializzati, nel 2021 si possono contare circa 150 incidenti avvenuti in monopattino. Incidenti che hanno portato alla morte di ben 12 persone. Numeri che preoccupano e che riporta, di nuovo, l’attenzione sulla sicurezza stradale. Alex Altini è la quattordicesima persona morta a seguito di un incidente avvenuto in monopattino (nel 2020, si conta una sola vittima) ed è la prima vittima del 2022. Le regioni più colpite sono, ad oggi, il Lazio e la Lombardia. Proprio in Lombardia, lo scorso anno, ci sono stati più di 1044 interventi del 118 per incidenti avvenuti in monopattino. Vittime spesso molto giovani, come il 13enne deceduto dopo essere caduto dal mezzo che stava provando per la prima volta.