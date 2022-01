Baby gang, 180 persone si ritrovano in un parcheggio per picchiarsi

Il tuo browser non supporta questo file

Due baby gang, per un totale di 180 persone, hanno cercato lo scontro in un parcheggio. Due minori feriti e 50 identificati.

Uno scontro fra Baby gang, circa 180 persone ed un bilancio di due minori feriti. Questo è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Nichelino (Torino). L’appuntamento per lo scontro, avvenuto via chat, era nel parcheggio del supermercato Coop di piazza Moro a Nichelino. Questa è la seconda volta in cui capita un episodio simile dopo quanto accaduto a febbraio 2021. In quell’occasione, però, le dimensioni erano molto più ridotte.

Due baby gang nell’hinterland torinese

Il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori feriti impedendo lo scontro tra i due gruppi. Nel disperdere le baby gang i Carabinieri avrebbero identificato circa 50 persone. Al fine di identificare tutti i presenti, i militari hanno sequestrato alcuni smartphone. Di tutti i presenti, in gran parte minorenni, la media di età oscillava tra i tredici ed i sedici anni.

Circa un’ottantina di ragazzi di Nichelino si sono quasi scontrati con circa 100 ragazzi provenienti dal quartiere Barriera Milano di Torino. Arrivate le forze dell’ordine i minori si sono dispersi e fuggiti utilizzando mezzi pubblici.

Durante l’allontanamento e la dispersione dei gruppi alcuni ragazzi sono entrati in contatto, causando ferite a due giovani minorenni del gruppo di Torino. Nei confronti dei soggetti identificati le forze dell’ordine effettueranno ulteriori approfondimenti investigativi.