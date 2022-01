Emilia Romagna, basterà un tampne rapido per uscire dall’isolamento

Partendo da mercoledì 19 gennaio, sarà sufficiente un tampone rapido fai da te negativo per uscire dall’isolamento in Emilia Romagna.

Partendo da mercoledì 19 gennaio, sarà sufficiente un tampone rapido fai da te negativo per uscire dall’isolamento in Emilia Romagna.

La nuova regolamentazione avrà inizio la prossima settimana attraverso la piattaforma di autotesting e saranno in vigore per i soggetti vaccinati. La prima novità è che in Emilia Romagna sarà sufficiente un tampone rapido fai da te negativo al Coronavirus per uscire dall’isolamento. Allo stesso modo, un test positivo effettuato da soli può dare inizio alla quarantena. La nuova regolamentazione partirà mercoledì 19 dicembre.

La piattaforma di autotesting in Emilia Romagna

Per far partire la piattaforma di autotesting, in questi giorni le autorità hanno aggiornato anche la piattaforma del fascicolo sanitario elettronico. Il sistema consentirà alle persone vaccinate (con almeno 2 dosi) di verificare in autonomia a casa la propria positività per iniziare l’isolamento.

I risultati del test rapido vengono registrati su un portale appositamente pensato. In un secondo momento la piattaforma di autotest funzionerà anche per autocertificare l’avvenuta guarigione e, quindi, la fine dell’isolamento. Quest’ultima possibilità, però, è prevista solo per i vaccinati con la dose booster.

Nel rendere nota questa iniziativa, l’assessore alla salute della regione Raffaele Donini ha espresso parole di fiducia. Ha definito la misura come “un’alleanza fra cittadini e sanità pubblica per ridurre la circolazione del virus da subito e per alleggerire la sanità pubblica, permettendole di concentrarsi sulle vaccinazioni