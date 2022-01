Michele Cilli, non si fermano le ricerche del 24enne scomparso. Si cerca anche nei corsi d’acqua

Le Forze dell’Ordine hanno ascoltato la persona alla guida della Golf nera su cui Michele Cilli è salito la notte in cui è scomparso.

Continuano senza sosta le ricerche di Michele Cilli, il 24enne di Barletta scomparso nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio. Michele aveva trascorso il suo sabato sera con i suoi amici in un locale, ma intorno alle ore 1:30 è salito su una Golf nera con targa tedesca e guidata da una persona già nota alle Forze dell’Ordine. Da quel momento in poi si sono perse le sue tracce.

Il giallo dei vestiti

Droni, cani molecolari e sommozzatori: gli agenti hanno messo in campo tutti gli strumenti necessari per poter trovare il 24enne. Tutte le zone della città sono state battute, dai luoghi più difficili da raggiungere grazie al supporto di droni fino alle aree periferiche. Attenzione alta anche sui corsi d’acqua. Durante le indagini, inoltre, sono stati trovati degli abiti in un luogo però distante da quello in cui il 24enne è stato visto l’ultima volta.

In località Fiumara, a Barletta, sono stati trovati all’interno di una busta delle scarpe e una tuta. I familiari del ragazzo scomparso, però, sostengono che quegli indumenti non appartengano a Michele. Inoltre, non corrisponderebbero ai vestiti indossati dal 24enne la sera della scomparsa. Michele Cilli, infatti, indossava una camicia di jeans blu scuro con delle scritte rosse, pantaloni neri e al collo aveva una sciarpa nera. A trovare la busta dei ragazzi che da giorni aiutano le Forze dell’Ordine nelle ricerche. Intanto, la persona che era alla guida della Golf nera è stata ascoltata dagli inquirenti. La sua auto è stata consegnata alla scientifica per tutti i rilievi del caso e per rilevare eventuali tracce ematiche.