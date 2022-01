Covid: oltre 126mila nuovi contagi in Germania, piazze in protesta

Il tuo browser non supporta questo file

Tensioni in Germania coi contagi alle stelle. E per metà febbraio gli esperti prevedono un peggioramento della situazione sanitaria.

Sono stati 126.955 ieri i nuovi contagi da Covid in Germania, in serata divenuta teatro sia di manifestazioni di protesta contro le misure anti-pandemia come anche di contromanifestazioni a supporto dei provvedimenti restrittivi. Fino a 24 ore fa i casi settimanali raggiungevano quota 74.405. In sette giorni l’incidenza per 100mila abitanti è cresciuta oggi fino a 894,3 casi contro gli 840,3 di ieri e i 553,2 di una settimana fa. I decessi sono stati 214, rispetto ai 193 di una settimana fa. Da inizio pandemia i guariti sono stati 7.331.200 mentre le infezioni accertate ammontano a 8.871.795.

A decine di migliaia in piazza a protestare, ma gli esperti temono peggioramenti

Intanto ieri sera a decine di migliaia sono scesi in strada nel paese per protestare contro l’obbligo vaccinale che sarà discusso questa settimana dal Bundestag e contro le misure restrittive adottate nel paese.

LEGGI ANCHE -> Dramma Coppa Africa in Camerun, ressa fuori dallo stadio: 8 morti

Nel frattempo le infezioni da variante Omicron continuano a salire e gli esperti prevedono entro la metà di febbraio centinaia di migliaia di casi di contagi giornalieri. Sempre nella giornata di ieri si sono tenute molte contromanifestazioni o veglie per ricordare le vittime del Covid.

LEGGI ANCHE -> Crisi Ucraina, von der Leyen:«Pronti a qualunque eventualità nel caso in cui diplomazia fallisca»

Soltanto in Baviera la polizia ha comunicato la notizia di oltre cento raduni di manifestanti, ai quali hanno partecipato centinaia di migliaia di persone. La manifestazione più imponente ha avuto luogo a Norimberga. In piazza a decine di migliaia di persone anche in Turingia e Meclemburgo-Pomerania Anteriore.