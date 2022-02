Ravanusa, ai parenti delle vittime chiesti i soldi dei funerali solenni

Diecimila euro a persona: questo il prezzo dei funerali solenni che i parenti delle vittime della tragedia di Ravanusa dovranno pagare. Il Sindaco Carmelo D’Angelo interviene: «Ci hanno tenuto fuori» e ribadisce la disponibilità del Comune «a dare un contributo».

Oltre al danno, arriva anche la beffa per i parenti delle vittime morte a causa dell’esplosione avvenuta l’11 dicembre 2021 a Ravanusa. Esplosione che causò la morte di 10 persone. Ai familiari è arrivato il conto dei funerali solenni: diecimila euro a persona. Una cifra mai concordata tra le onoranze funebri che hanno gestito i funerali e i parenti delle vittime. A denunciare questa situazione è Salvatore Loggia, l’avvocato che segue tre delle vittime della tragedia.

Chiesti soldi per i funerali solenni

«La solidarietà si è fermata in piazza Primo Maggio. Ai familiari è arrivato il conto dei funerali solenni da pagare: 10 mila euro a vittima» afferma l’avvocato Loggia. Un prezzo mai discusso tra le famiglie e le onoranze funebri. «Le istituzioni, l’Italgas, nessuno ha ritenuto opportuno occuparsi di questa drammatica vicenda che ha colpito l’intero paese» aggiunge Salvatore Loggia. In alcuni casi, i soldi dei funerali sono stati anticipati dallo studio legale che segue i parenti delle vittime. In altri, invece, è intervenuta una ditta presso cui lavora uno dei familiari. Ma ci sono dei parenti che non hanno ancora pagato la loro parte.

La risposta del Sindaco di Ravanusa

Sulla questione è intervenuto anche il Primo Cittadino di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, il quale spiega: «I titolari di due onoranze funebri del nostro paese si sono occupati dei funerali. All’inizio abbiamo chiesto informazioni su chi si sarebbe occupato del pagamento e la loro risposta è stata: «Ce la sbrighiamo noi con le famiglie». Noi non volevamo che pagassero le famiglie, ma ci hanno fatto fuori». D’Angelo afferma quindi che il Comune di Ravanusa non sia stato preso in considerazione all’interno di questa vicenda.

Il Sindaco continua: «Abbiamo saputo che alcuni funerali sono stati pagati dalle assicurazioni dell’ufficio legale di alcuni dei familiari o dalla ditta di un familiare di una delle vittime». Carmelo D’Angelo ci tiene però a ribadire che il Comune era ed è tuttora «disponibile a dare un contributo» e specifica, allo stesso tempo, che: «La cifra di partenza non può essere diecimila euro. Un funerale ne costa circa un terzo».