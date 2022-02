Enzo Ventimiglia sbanda e si schianta contro un palo: morto a 31 anni

Ventimiglia era un’escursionista e scalatore di Magliano de’ Marsi, fu tra i primi a recarsi nel resort di Rigopiano sommerso sotto la valanga

È morto in un sinistro stradale Enzo Ventimiglia, 31 anni, di Magliano de’ Marsi, in provincia de L’Aquila. L’uomo ha perso la vita proprio mentre entrava in paese con la sua auto. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sterzato improvvisamente per tentare di evitare l’impatto con un cane randagio che stava attraversando la strada, ma non è riuscito nel suo intento. Il cane, infatti, è morto sul colpo ed Enzo ha perso la vita schiantandosi contro un palo.

La Golf di Enzo è andata distrutta e per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Ventimiglia aveva un’azienda di manutenzione del verde ed era esperto escursionista e scalatore, tant’è che faceva parte del Soccorso alpino e speleologico. Nel tempo aveva compiuto parecchi salvataggi in circostanze drammatiche, come a Rigopiano in cui fu tra i primi a recarsi sul posto per soccorrere, e poi in un incidente in cui era rimasto coinvolto con un altro giovane escursionista. Il 31enne aveva avuto cura tutti i giorni di quel giovane, gravemente ferito.

L’assessore abruzzese Guido Liris:«Giorno triste, perdiamo un esempio»

L’assessore alle Aree Interne della Regione Abruzzo, Guido Liris, ha avuto parole di cordoglio per il decesso di Ventimiglia:«Ci lascia un giovane appassionato di montagna, impegnato anche nel Soccorso alpino, un esempio per i suoi coetanei e per i più giovani considerando che ha dedicato l’intera esistenza al prossimo.

Fu anche tra i soccorritori ad arrivare per primi a Rigopiano dopo la tragedia della slavina che travolse l’albergo e tra i soccorritori dei quattro escursionisti rimasti per giorni sotto una valanga del Monte Velino».

«Oggi è una giornata triste per l’intera comunità abruzzese, e non solo per la sua Magliano», ha proseguito l’assessore. «Ai suoi cari, i genitori, la sorella e la compagna Ilenia, giungano le più sincere condoglianze».