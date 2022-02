Green Pass, ecco cosa cambia nei prossimi giorni. Le prossime riaperture

Dalle visite ai familiari ricoverati alla capienza degli stadi fino alle novità sull’uso del Green Pass: ecco quali sono le ultime novità.

Il Parlamento scende in campo e apporta alcune importanti modifiche ad alcune date per le riaperture. L’Italia, quindi, si prepara a tornare gradualmente alla normalità. Alcune delle novità principali riguardano l’uso del Green Pass, le visite in ospedale, la possibilità di consumare il cibo in luoghi come il cinema, e ancora la capienza negli stadi.

Uso del Green Pass

Una prima novità sembra riguardare proprio il Green Pass. Si stanno, infatti, valutando alcuni allentamenti, ma saranno ancora tante le attività che si potranno svolgere solo se in possesso della Certificazione Vere. Stesso discorso vale per la possibilità di accedere in alcuni posti. A metà aprile, ad esempio, il Green Pass potrebbe non servire più per accedere a bar e ristoranti all’aperto così come per tutte le attività che si svolgono all’aperto.

Capienza stadi

In arrivo anche buone notizie per i tifosi: gli stadi, infatti, potrebbero tornare a riempirsi al 75% già a partire dai prossimi giorni. E non si esclude che dal 1 aprile, si possa tornare ad una capienza del 100%.

Le visite negli ospedali

A partire dal 10 marzo, aumenta il tempo a disposizione dei familiari per far visita ai parenti ricoverati in ospedale: si passa da 30 a 45 minuti. Per chi ha due dosi di vaccino ed è guarito dal Covid, per accedere in ospedale, basterà un solo tampone mentre per chi ha tre dosi non sarà necessario. Questa regola sarà valida su tutto il territorio italiano.

Mezzi di trasporto

Per quanto riguarda l’accesso ai mezzi di trasporto, come autobus e metro. Sembrerebbe che se la curva dei contagi continua a scendere, ai ragazzi e alle ragazze che hanno una età superiore a 12 anni sarà permesso di accedervi anche senza Green Pass rafforzato ma con tampone negativo.