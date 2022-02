Mustafà, intervento chirurgia pediatrica effettuato con successo

Il bambino siriano si trova a Siena per una complessa operazione. E’ stato protagonista con il papà della foto dell’anno, che ha fatto commuovere tutto il mondo.



Il piccolo Mustafà, il bambino siriano di sei anni nato senza gambe e braccia per le conseguenze della guerra, è stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia pediatrica all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. “Il piccolo Mustafà è in buone condizioni di salute e sarà dimesso nei prossimi giorni per recarsi poi al centro specialistico di Budrio (Bologna) per la valutazione dei successivi step relativi al suo percorso di cura”, spiega Mario Messina, direttore Uoc Chirurgia pediatrica.

L’Italia lo ha adottato

Il bambino si trova in Italia da qualche settimana, grazie ad una gara di solidarietà che ha permesso a lui e a tutta la sua famiglia di curarsi nel nostro Paese. “La storia del piccolo Mustafà ha colpito tutti noi”, ha dichiarato il direttore generale dell’Aou senese Antonio Barretta, “rendendo ancora più evidenti e facendoci toccare con mano le terribili conseguenze delle guerre; è una grande gioia per noi fare del nostro meglio per contribuire a migliorare le condizioni di salute di Mustafà”.

Dopo la quarantena d’obbligo e gli accertamenti effettuati nell’ospedale, è stato possibile sottoporre il bambino al tanto atteso intervento.