Mistero sul giovane italiano morto venerdì scorso a New York

Claudio Mandia, originario di Battipaglia, è stato trovato senza vita nel college dove studiava. La famiglia vuole chiarezza “I medici dovranno appurare cosa è accaduto”

La comunità di Battipaglia e la famiglia di Claudio Mandia sono ancora sotto choc, dopo la notizia della morte prematura del giovane studente italiano nella notte tra giovedì e venerdì scorso a New York. “Una tragedia che ci lascia una tristezza infinita. Sono vicina alla famiglia del ragazzo per questo gravissimo lutto che ha lasciato attonita l’intera città”, ha commentato la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese.

Il ragazzo, che si era trasferito in un college della grande mela per studiare, è stato trovato senza vita nella sua stanza dai compagni insospettiti per non averlo visto scendere per la colazione. I ragazzi che frequentano i corsi di Claudio e che erano con lui nelle ore precedenti il dramma, sono già stati ascoltati dagli investigatori newyorkesi.

Il dramma il giorno prima del suo diciottesimo compleanno. I sogni e i dubbi ancora da chiarire.

La famiglia di Claudio, i genitori Mauro ed Elisabetta e le tre sorelle del ragazzo, erano arrivati a New York proprio venerdì, per festeggiare i suoi 18 anni, ma appena scesi dall’aereo sono stati raggiunti dalla terribile notizia della scomparsa del ragazzo. Claudio voleva diventare un manager, per continuare a gestire l’azienda di famiglia che a Battipaglia esporta pizza ed alimenti in tutto il mondo, e per questo voleva specializzarsi in economia a New York.

Paolo Giovanni Panaro su Il Mattino sottolinea i tanti dubbi ed interrogativi ancora da chiarire, come dichiara anche lo zio materno Pietro Benesatto: “Claudio era sanissimo, non era malato. I medici dovranno appurare cosa è accaduto”.

Nelle prossime ore sono previsti contatti tra i funzionari del comune di Battipaglia, nel frattempo sono state avviate le procedure per il rimpatrio della salma, ed una volta eseguito l’esame autoptico la salma del ragazzo potrà tornare in Italia.