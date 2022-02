Un ragazzo di 19 anni è stato travolto e ucciso da un’auto ieri sera nel veneziano a Mira. Il giovane camminava lungo la bretella che costeggia l’idrovia, in prossimità dello svincolo per la Statale Romea.

Il ragazzo stava attraversando la strada quando un’auto in corsa l’ha investito. Nonostante i soccorsi siano giunti rapidamente sul posto, purtroppo per il giovane, non c’è stato nulla da fare. I rilievi del caso sono stati svolti dalla polizia locale di Mira.