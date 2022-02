Ucraina, un italiano si arruola: «Voglio solo salvare i bambini»

Migliaia le richieste arrivate da parte di volontari stranieri che vogliono combattere al fianco dell’Ucraina dopo l’annuncio della nascita di una nuova «Legione Internazionale». Tra i volontari anche due italiani, un 35enne proveniente dalla Campania e un 22enne del Veneto.

«Non sono Rambo, voglio solo salvare i bambini»: è questa la motivazione che ha spinto un 35enne italiano di cui sarà garantito l’anonimato ad arruolarsi per aiutare l’Ucraina.

La Legione internazionale

Nasce una nuova «Legione internazionale»: volontari provenienti da qualsiasi parte del mondo possono arruolarsi per combattere al fianco delle forze armate ucraine contro la Russia. Ad annunciare la creazione di questa nuova legione è Hanna Maliar, il Viceministro della Difesa dell’Ucraina. che sulla sua pagina Facebook scrive: «Il Presidente Zelens’kyj ha annunciato la creazione di una nuova unità denominata Legione Internazionale». La stessa Maliar rende noto che sono «migliaia» le richieste già arrivate da parte di volontari stranieri.

LEGGI ANCHE: Mette un cappellino con bandiera russa, minacciato con un’ascia

«Voglio salvare i bambini»

Migliaia. E tra le tante richieste, vi è anche quella di un italiano, 35 anni, proveniente dalla Campania. Non ne poteva più di guardare le immagini in tv. Doveva fare qualcosa, soprattutto per i bambini. «Non sono Rambo, anche se ho esperienze militari e di antiterrorismo . – spiega il 35enne – Parto per difendere gli ideali e soprattutto i bambini». Il 35enne ha alle spalle 8 anni come militare e il suo obiettivo è quello di «dare un contributo non solo con le armi ma organizzando raccolta di alimenti, farmaci, vestiti».

LEGGI ANCHE: Treno merci esce dai binari e sfonda la barriera di fine corsa

Come lui, anche un altro italiano, 22enne del Veneto, ha deciso di partire per combattere al fianco dell’Ucraina «per un fattore etico e morale». «Vedere quelle persone e quei bambini inermi non mi consente di rimanere qui a guardare» spiega. E a chi gli chiede se ha paura di morire, lui risponde: «Potrei anche finire sotto un albero o una macchina oggi stesso qui, in Italia. È tutto molto relativo».