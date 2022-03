Ucraina, sono quasi 4 mila gli ucraini in fuga dalla guerra arrivati in Italia

Sono per lo più donne e minori, i cittadini ucraini che sono arrivati in Italia dall’inizio della guerra in Ucraina. Chiesto anche ai Comuni e alle istituzioni locali il supporto nel monitoraggio e nella gestione dell’accoglienza dei rifugiati.

3.840, queste le persone che dallo scoppio della guerra sino ad oggi hanno lasciato l’Ucraina e sono arrivate in Italia. 1.890 sono donne, 1.380 minori e 570 gli uomini. A diffondere questi dati è il Viminale che ha diramato le linee guida da seguire in merito all’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla terribile guerra contro la Russia.

Ucraini in Italia

Luciana Lamorgese, Ministro degli Interni, ha assicurato «il massimo impegno delle autorità italiane per accogliere e assistere i profughi in fuga dalle aree del conflitto che, sempre più numerosi, stanno raggiungendo con ogni mezzo anche l’Italia». All’interno della circolare ai prefetti è prevista la tutela delle persone vulnerabili con ricorso alle procedure di affidamento in via d’urgenza, possibilità che venga affidata ai Comuni – con supporto dal Viminale – l’accoglienza e il coinvolgimento di tutte le istituzioni locali e uffici consolari. I Comuni e gli istituti locali hanno, infatti, un ruolo chiave in questa fase di accoglienza. A loro il Viminale chiede supporto nella gestione dei rifugiati e del monitoraggio.

È stato, inoltre, ricordato l’incremento di 5 mila posti nei Centri di accoglienza temporanei. A questi si affiancano altri 3 mila posti del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione. A partire dall’inizio delle guerra, i cittadini ucraini hanno la possibilità di accedere a questi centri di accoglienza anche se non in possesso dei requisiti richiesti. Nell’accogliere le persone in fuga dalla guerra, si invitano tutti i soggetti coinvolti a tener conto delle caratteristiche e dei bisogni dei profughi.