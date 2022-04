Flixbus, paura in autostrada: pullman in fiamme e passeggeri in fuga

Prende fuoco in autostrada un autobus di Flixbus. Tanta paura per i passeggeri ma nessun ferito, i vigili del fuoco spengono le fiamme.

È successo nella mattinata di ieri. Chiuso il tratto autostradale, ripristinato nel pomeriggio.

Paura in autostrada per i passeggeri di Flixbus: un pullman della nota compagnia di trasporto low-cost è andato a fuoco sull’autostrada A14 Bologna – Taranto. L’incendio è avvenuto nella mattinata di ieri. Le fiamme hanno avvolto completamente l’autobus verde al km 610,5. È successo appena prima dello svincolo di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Al momento sembrano non esserci stati feriti. Sono arrivati sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, coi secondi che hanno provveduto a domare il rogo. Tutti in salvo i passeggeri, scesi dal pullman dopo che il conducente aveva accostato a lato della carreggiata nord, in direzione Pescara. Il tratto autostradale è stato chiuso tra Andria e Canosa. Solo verso le 17 la circolazione è potuta tornare alla normalità.