Perseguita pallavolista della nazionale: arrestato stalker 55enne

Un impiegato di 55 anni pedinava e assillava di continuo sui social una giocatrice di pallavolo della serie A italiana.

Una persecuzione che durava da anni e che adesso è sfociata nell’arresto dello stalker.

Da anni era la sua ossessione. Già nel 2019 era finito ai domiciliari. E da poco aveva ripreso a pedinarla. Finché i carabinieri non lo hanno arrestato per atti persecutori e stalking. È finita male per uno stalker di 55 anni, fermato dai carabinieri a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza.

Una vessazione fatti di messaggi sui social e appostamenti continui

L’uomo, un impiegato di banca novarese, perseguita da anni Alessia Orro, 23 anni, pallavolista della serie A e della nazionale italiana di volley. L’indagine a carico del 55enne è scattata dopo la denuncia della sua vittima. La pallavolista di Oristano, che milita nel Pro Victoria Monza, ha raccontato di essere costantemente vessata dall’uomo. Lo stalker la assillerebbe di continuo con messaggi sui social e appostamenti nel corso dei match di pallavolo.

L’auto del persecutore è stata individuata a Villasanta, nei pressi del palazzetto dello sport dove la giovane pallavolista sarda avrebbe dovuto allenarsi. Quando i carabinieri lo hanno bloccato, non ha resistito. Dopo l’arresto è stato trasferito in carcere.