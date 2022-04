Pnrr, Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili annuncia: 4 mld di investimenti, raggiunti obiettivi del I semestre

Avviati 4 miliardi di investimenti. Così si concretizza una parte significativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In tutto il Mims finanzierà interventi per quasi dieci miliardi di euro.

Con 4 miliardi di investimenti avviati, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati per mettere in atto i progetti del Piano Nazionale Complementare. Lo annuncia lo stesso Mims. L’ex Ministero dei trasporti spiega di aver centrato gli obiettivi previsti per il primo trimestre del 2022.

Il Piano del Mims, complementare al Pnrr, si occupa di finanziare interventi per 9,7 miliardi di euro. Una quota significativa di questi finanziamenti – pari a circa 4 miliardi – è stata avviata nei primi tre mesi del 2022. Nello specifico si tratta di fondi trasferiti ai soggetti attuatori per un totale di 630 milioni di euro, di bandi per un miliardo di euro e, infine, di interventi da 2,3 miliardi di euro.