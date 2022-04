Carburante, il ritorno dei rincari su benzina e gasolio

Dopo un paio di settimane di calo dei prezzi, tornano i rincari alle pompe di benzina. Ecco i prezzi aggiornati dei carburanti.

Cresce il prezzo della benzina al self service, invariato invece il diesel.

Da due settimane i prezzi di benzina e gasolio erano in discesa. Adesso sono tornati a crescere sulla scia dell’impennata delle quotazioni internazionali. Ieri sono salite di 4 centesimi al litro. Il Brent aumenta verso i 105 dollari.

Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, oggi in mattinata Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico registrano la benzina self service a 1,769 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,773 pompe bianche 1,760), il diesel self service invece a 1,763 euro al litro (invariato, compagnie 1,765, pompe bianche 1,759).

Il Gpl servito si posiziona a 0,853 euro al litro (invariato, compagnie 0,854, pompe bianche 0,852), il metano servito invece è a 2,217 euro al chilo (-9, compagnie 2,313, pompe bianche 2,141). Quanto al Gnl, siamo a 2,809, euro al chilo (+8, compagnie 2,825 euro/kg, pompe bianche 2,796 euro/kg).