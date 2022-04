Assalto al portavalori in autostrada: incendiati mezzi pesanti per bloccare la strada

Stamattina un commando di rapinatori ha tentato di rapinare un furgone portavalori. Per la rapina hanno dato fuoco a dei mezzi pesanti.

Poi è scattata l’aggressione vera e propria alle guardie giurate.

Stamattina sull’autostrada A14, vicino a Molfetta in provincia di Bari, c’è stato un tentativo di rapina. È successo alle 7:30. Una banda di rapinatori ha preso d’assalto un furgone portavalori. Il commando ha posizionato di traverso alcuni mezzi pesanti per bloccare la strada, in ambedue le direzioni. Poi li hanno dati alle fiamme.

La rapina però non è riuscita. I ladri hanno aggredito le guardie giurate, ferendole lievemente. Ma poi sono fuggiti. Sul luogo della rapina si è precipitata la polizia. Code in autostrada in direzione nord e sud. Sul fatto stanno indagando la squadra mobile della Questura di Bari e la polizia stradale.